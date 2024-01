Nie żyje David Gail. Gwiazdor „Beverly Hills 90210” i „Port Charles” miał 58 lat

Wiadomość o tym, że David Gail nie żyje, przekazał opinii publicznej Peter Ferriero. Aktor i zarazem host podcastu „Beverly Hills, 90210” poruszył ten temat w prowadzonym przez siebie formacie. Doniesienia potwierdziła Katie Colmenares, siostra zmarłego.

TOP 500 Radia Złote Przeboje. Kliknij tutaj, oddaj głos na ulubioną piosenkę i zgarnij nagrodę!

Nie żyje David Gail. Jak zmarł?

Katie Colmenares zdecydowała się nie ujawniać, w jakich okolicznościach dokładnie zmarł David Gail. Jednocześnie siostra gwiazdora „Beverly Hills 90210” nie kryła głębokiego poruszenia z powodu tragedii. Colmenares podkreśliła, że zawsze mogła liczyć na ukochanego brata.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Nie było nawet dnia w moim życiu, kiedy nie byłeś przy mnie, zawsze byłeś moim skrzydłowym, zawsze moim najlepszym przyjacielem, gotowym stawić czoła wszystkiemu i każdemu ze mną. Tęsknię za tobą w każdej sekundzie każdego dnia — napisała Katie Colmenares na Instagramie.

Zobacz także: Doda straciła cierpliwość! Nagle krzyknęła na pracownika

David Gail był znanym amerykańskim aktorem, znanym przede wszystkim z seriali „Beverly Hills, 90210” i „Port Charles”. W pierwszej produkcji zagrał rolę Stuarta Carsona, byłego narzeczonego Brendy Walsh, w drugim — doktora Joe Scanlona.

Zobacz także: Kozidrak zaczęła mówić o rozwodzie. Nagle wtrącił się były mąż

Aktor przyszedł na świat 27 lutego 1965 roku. Jego miejscem urodzenia było miasto Tampa w stanie Floryda (Stany Zjednoczone). Jak informuje portal „The New York Times”, David Gail zaczął karierę aktorską na początku lat 90. Początkowo grał jedynie epizodyczne role, jednak po uzyskaniu angażu w „Beverly Hills, 90210” zdobył ogólnokrajową sławę.

Zobacz także: To już pewne! Polsat potwierdził doniesienia o Roxie Węgiel

W ostatnich latach życia David Gail nie był aktywny zawodowo jako aktor serialowy lub filmowy. Jego ostatni występ aktorski miał miejsce w horrorze „The Belly of the Beast”. Z kolei w 2019 roku dubbingował grę komputerową „Blacksad: Under the skin”, stworzoną na podstawie serii komiksów.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!