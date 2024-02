Nie żyje Joanna Kossowska, ukochana Wojciecha Młynarskiego. „Bądźcie szczęśliwi”

O tym, że Joanna Kossowska nie żyje, opinię publiczną poinformowała Elżbieta Adamiak. Przyjaciółka zmarłej za pośrednictwem Facebooka podała, że ukochana Wojciecha Młynarskiego odeszła we śnie.

Joanna Kossowska nie żyje. Była poważnie chora

Joanna Kossowska odeszła w poniedziałek 12 lutego o godzinie 4:20. Elżbieta Adamiak zapowiedziała, że — na prośbę rodziny — w późniejszym czasie poinformuje o dniu i miejscu pogrzebu. Mimo smutku przyjaciółka Kossowskiej wyrażała radość, że zmarła jest już szczęśliwa i ze swoim ukochanym.

Joanna odeszła. Wczoraj o 4:20. Przefrunęła do nowego świata we śnie. O dniu i miejscu pogrzebu poinformuję was (na prośbę rodziny) później. Żegnaj Joasiu. Przytul się do Wojtka i bądźcie szczęśliwi. Już na zawsze — pożegnała przyjaciółkę na Facebooku.

Joanna Kossowska zmagała się z chorobą nowotworową. Ukochana Wojciecha Młynarskiego nie ukrywała, że jej stan zdrowia systematycznie się pogarsza, opisując zmagania z bólem na Facebooku. Cierpiała szczególnie ze względu na efekty uboczne przerzutów.

Nie ma mnie jak leczyć. Po prostu nie ma. I jeszcze jedno. (…) W moim przypadku najgorsze są efekty uboczne przerzutów. Prawie nie słyszę, coraz gorzej widzę, mam kłopoty z przełykaniem, a więc z jedzeniem oraz wysiłkowo z oddychaniem i mówieniem — relacjonowała Joanna Kossowska na Facebooku.

Wojciech Młynarski znalazł w niej oparcie i bratnią duszę

Wojciech Młynarski i Joanna Kossowska poznali się w stołecznym klubie Tygmont. Partnerka artysty zdawała sobie sprawę, że cierpi on na chorobę dwubiegunową. Mimo wynikających z tego faktu nieprzyjemności, Kossowska dokładała wszelkich starań, by pomóc ukochanemu wrócić do zdrowia psychicznego. Na szczęście wspólne wysiłki pacjenta i bliskiej mu kobiety w końcu przyniosły efekt.

Przez 11 lat naszego związku Wojtek nie miał nigdy manii, najbardziej uciążliwej dla otoczenia fazy choroby afektywnej dwubiegunowej, na którą cierpiał od lat. Nie miał, bo miał dobry, bezpieczny dom — podkreślała Joanna Kossowska (Fakt).

