Niewiarygodne, co zrobili Doda i Smolasty! Biją wszystkich na głowę

Doda i Smolasty mają powody do świętowania. Ich muzyczny duet sieje zamęt na platformie YouTube! Fani artystów czują się przez nich wyraźnie dopieszczeni, co przekłada się na liczbę odsłon w sieci. Okazuje się bowiem, że ich opublikowany trzy miesiące temu intymny teledysk w stylu boho wyświetlono już… 50 milionów razy!

Doda i Smolasty podbijają YouTube

Smolasty to jeden z najpopularniejszych idoli młodego pokolenia. Jego piosenki zachwyciły całe rzesze fanów, a koncerty muzyka przyciągają tłumy. Norbert Smoliński rozpoczął swoją przygodę ze śpiewem już jako nastolatek. Rozpoznawalność zapewnił mu jednak dopiero pierwszy singiel – „Uzależniony”. To dzięki niemu Smolasty został zauważony, a także doceniony przez słuchaczy.

Doda to z kolei artystka, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Polska królowa sceny muzycznej, kocha szokować, a także nieustannie zaskakiwać swoich fanów. Ma na to niezawodny przepis – szczerość i otwartość doskonale łączy się u niej z wrażliwością i bezpretensjonalnością. Piosenkarka nie zwalnia tempa i wciąż notuje nowe sukcesy. Najnowszy z nich to rekordowa liczba wyświetleń jej teledysku „Nim Zajdzie Słońce” w serwisie YouTube. Nie omieszkała pochwalić się nim w swoich mediach społecznościowych.

Gwiazda nie kryje dumy. W krótkim czasie dokonała niemalże niemożliwego

Koncerty piosenkarki przyciągają całe tabuny jej fanów. Doda daje się ponieść fali popularności i bardzo cieszy się ze wszystkich swoich sukcesów. Warto podkreślić, że bardzo pomógł jej w nich program „Doda. Dream Show”, a także trasa koncertowa AQUARIA Tour.

Artystka udostępniła na swoim instagramowym stories niezwykłą relację. Jeden z jej fanów „dokopał się” do informacji o dobiciu teledysku „Nim Zajdzie Słońce” do pułapu aż… 50 milionów wyświetleń. Trzeba przyznać, że te liczby robią wrażenie! Gratulacje!

