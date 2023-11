Niezwykłe życie Jana Nowickiego [KONKURS]

Jan Nowicki, znany pod pseudonimem Wielki Szu, to znany aktor, pisarz i poeta. Niedawno ukazała się książka „Żyć jak Wielki Szu. Biografia Jana Nowickiego” autorstwa Beaty Biały. Autorka w biografii z czułością składa portret Jana Nowickiego z rozmów z jego bliskimi, z własnych wspomnień, a także z zapisków samego aktora, który jako pisarz przelał kawał swojego życia na karty książek.

Jan Nowicki. Aktor, pisarz, poeta. Dla większości Wielki Szu, choć on sam najbardziej dumny był ze swoich książek. Uważał, że aktorem może być każdy, a prawdziwych pisarzy jest niewielu. Nikt tak nie uwodził słowem jak on. Szuler doskonały. Również w miłości, której nieustannie szukał. Uważał, że w życiu mu się po prostu udało. Bo nie miał wielkich marzeń. Prosty chłopak z małego Kowala na Kujawach wybrał się w świat i zdobył tam więcej, niż się spodziewał. Wracał jednak zawsze w rodzinne strony, bo najbardziej cenił prostotę wiejskiego życia. Żył, jak chciał, na własnych warunkach. I tak odszedł.

Jeżeli chcielibyście przeczytać biografię Jana Nowickiego, to mamy dla Was świetną wiadomość! Właśnie organizowany jest konkurs, w którym do wygrania jest książka „Żyć jak Wielki Szu. Biografia Jana Nowickiego” autorstwa Beaty Biały. Aby wziąć w nim udział, należy na adres: wielkiszu@konkurs.fm wysłać odpowiedź na pytanie: Jaki film lub przedstawienie, w którym wziął udział Jan Nowicki jest Waszym ulubionym?

Autorzy najciekawszych zgłoszeń zostaną nagrodzeni biografią Jana Nowickiego. Na zgłoszenia czekamy do 19.11.2023 do końca dnia!

Do wzięcia udziału w konkursie zaprasza Radio Złote Przeboje oraz Sponsor – Dom Wydawniczy Rebis.

[REGULAMIN KONKURSU]

Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia!