Nikt wcześniej tego nie zrobił! Ten legendarny hit powstał w środku nocy

„We Are The World” to piosenka, która stała się jedną z najważniejszych w historii muzyki. Utwór, który określany jest mianem legendarnego, powstawał w nocy 28 stycznia. To właśnie wtedy, w 1985 roku wybitni muzycy zebrali się w jednym miejscu, by połączyć swoje siły w szczytnym celu.

Noc, podczas której powstał utwór, nazywana jest „najwspanialszą nocą w historii popu”. Zespół USA for Africa (Zjednoczone wsparcie artystów dla Afryki) złożony z 45 artystów, zebrał się, by wspomóc głodujących w Afryce. Pomysłodawcą projektu był Harry Belafonte.

„We Are The World” powstało w środku nocy. To był jedyny sposób

Tekst piosenki napisali wspólnie Michael Jackson i Lionel Richie. Artyści również pojawili się na nagraniach i zaśpiewali razem z innymi gwiazdami. Byli tam m.in.: Stevie Wonder, Tina Turner, Billy Joel, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Bob Dylan czy Ray Charles.

Największe gwiazdy światowej muzyki zebrały się wspólnie jednego wieczora. Nie było to łatwe. Jak wiadomo, artyści tego pokroju mają pełne kalendarze. Właśnie dlatego zdecydowali, że jedynym rozwiązaniem jest wybranie daty, dzięki której będą w stanie pojawić się w tym samym miejscu i o tej samej porze.

Aby nagrać „We Are The World” na wspólne muzykowanie wybrano noc po wieczornej ceremonii rozdania American Music Awards. Dzięki temu wszyscy artyści pojawili się w jednym miejscu i czasie. Przyjeżdżali do studia zaraz po ceremonii.

Wielki sukces i historyczne wyniki

Nigdy wcześniej nikt nie dokonał takiego przedsięwzięcia. Zebranie tylu artystów w jednym miejscu to niemały wyczyn. Co więcej, ich działania przyniosły ogromnie zadowalające rezultaty. Oprócz tego, że „We Are The World” stało się przebojem, singiel został wydany w liczbie 800 tys. kopii (7 marca 1985 roku).

Wszystko wyprzedało się w zaledwie trzy dni, co przyniosło ogromne zyski. Według niektórych szacunków wynika, że do dziś, zysk z legendarnej inicjatywy sięga blisko 145 milionów dolarów.

Teledysk można zobaczyć niżej.

