Nowe informacje po śmierci Matthew Perry’ego. Sekcję zwłok gwiazdy „Przyjaciół” już przeprowadzono

Matthew Perry nie żyje. Kanadyjsko-amerykański aktor został znaleziony martwy w wannie z hydromasażem na terenie swojej posiadłości w Los Angeles 28 października br. ok. godz. 16 lokalnego czasu.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Sprawę badają śledczy z USA. Media, w tym portal TMZ, donosiły po zdarzeniu, że w pobliżu nie było żadnych śladów po narkotykach. Z kolei kapitan Scot Williams z kalifornijskiej policji przekazał w rozmowie z „New York Times”, że nie odnaleziono też śladów przestępstwa. Na razie nie wygląda na to, że doszło do zabójstwa.

Zobacz także: Przedziwne rzeczy w piosenkach Nirvany. Producent mówi wprost o tekstach Cobaina

Sekcja zwłok gwiazdy „Przyjaciół”

Jednak okoliczności śmierci Matthew Perry’ego nadal są owiane tajemnicą. Sekcja zwłok już została przeprowadzona, ale – jak wskazuje magazyn „People” – wciąż nie dała ostatecznej odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyny śmierci. Może w rozwikłaniu zagadki pomoże badanie toksykologiczne, na którego wyniki trzeba poczekać.

Niepotwierdzone jeszcze doniesienia amerykańskich mediów mówiły jedynie o tym, że aktor niedługo przed wzięciem ostatniej kąpieli rozegrał dwugodzinny mecz pickleballa, a potem wysłał swojego asystenta, by załatwił dla niego jakąś sprawę w mieście. To on znalazł po kilku godzinach artystę nie dającego oznak życia.

Zobacz także: Beata Kozidrak z radosną nowiną! Gratulacje spływają zewsząd

Matthew Perry – świetny komik, któremu nie było do śmiechu

Matthew Perry odszedł w wieku zaledwie 54 lat. Jako nastolatek trenował tenisa w Kanadzie, gdzie w dzieciństwie mieszkał ze swoją mamą. W wieku 15 lat wyjechał do USA do swojego ojca i tam rozpoczął karierę aktorską.

Niecałą dekadę później rola Chandlera Binga w serialu „Przyjaciele” zrobiła z niego międzynarodową gwiazdę. Wcielał się w nią przez kolejne 10 lat. Perry, uważany za jednego z najlepszych komików, był też znany z takich filmów jak „Polubić czy poślubić”, „Jak ugryźć 10 milionów” czy „Kto pierwszy, ten lepszy”.

Z kolei główna rola w dramacie telewizyjnym „Młodzi gniewni. Historia Rona Clarka” przyniosła mu nominację do Złotego Globu i Emmy. Gwiazdor działał też jako producent i napisał własną sztukę teatralną „The End of Longing”, wystawianą na deskach słynnego Playhouse Theatre w Londynie.

Zobacz także: Magdalena Zawadzka jak kobieta pracująca? Aktorce nie grozi woda sodowa

W życiu prywatnym Perry’emu się nie układało. Przez lata mierzył się z problemami z alkoholem, a po poważnym wypadku w połowie lat 90. – również z uzależnieniem od opioidów. Wiele razy znajdował się na odwyku. Używki doprowadziły do licznych problemów ze zdrowiem, w tym do dużych wahań wagi, zapalenia trzustki, a potem do pęknięcia okrężnicy w 2018 r. Musiał przejść 14 operacji i przez dwa tygodnie był w śpiączce.

Aktor ze swoimi demonami w bardzo szczery sposób rozprawiał się w swojej autobiografii „Przyjaciele, kochankowie i ta Wielka Straszna Rzecz” z 2022 r. Wyznał tam, że miał depresję, a w 2018 r. dawano mu 2 proc. szans na przeżycie. Pomimo tych wszystkich ogromnych problemów, wyglądało na to, że w ostatnim czasie wyszedł w końcu na prostą. Stąd jego śmierć jest dużym zaskoczeniem.

Quiz. Jak dobrze pamiętasz serial „Przyjaciele”? Pytanie 1 z 10 Czym zajmował się zawodowo Chandler? księgowością analizowaniem i przetwarzaniem danych statystycznych dla międzynarodowych korporacji doradztwem finansowym Następne pytanie >

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!