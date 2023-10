Nowe informacje ws. zatrzymania Stuarta B. Prokuratura zabrała głos

Sylwester Wardęga w głośnym filmie w swoich mediach społecznościowych ujawnił szczegóły dotyczące kontaktów z nieletnimi popularnego Youtubera – Stuarta B. Film wywołał spore poruszenie w polskich mediach, a sam antybohater afery zwanej Pandora Gate, był na celowniku służb.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Za Youtuberem został wydany list gończy oraz nakaz aresztu. Stuart B. został schwytany w Wielkiej Brytanii. Teraz Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał nowe informacje odnośnie kolejnych kroków w sprawie.

Zobacz także: List gończy i zarzuty dla Stuu. Jest decyzja prokuratury

Co dalej ze Stuartem B.?

Do władz brytyjskich trafił już wniosek o ekstradycję Stuarta B. Jak powiedział w rozmowie z PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej, w sprawie nadal są przesłuchiwani świadkowie, a śledczy dokładają wszelkich starań, aby zebrać jak najwięcej dowodów w tej sprawie. W sprawie badane są zarówno materiały publikowane w mediach społecznościowych, a także materiały prasowe. Do tej pory w roli świadka przesłuchana została między innymi była partnerka Stuarta B. – Agata Fąk – znana pod pseudonimem Fagata.

Zobacz także: Policja dorwała Stuu za granicą! Wydano ważny komunikat

Polska Agencja Prasowa informuje, iż youtuberowi postawiono zarzuty dotyczące wykorzystywania seksualnego i rozpijania nieletnich poniżej 15. roku życia.

Szymon Banna – rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformowała PAP, iż:

Nakaz aresztowania z wnioskiem o wydanie podejrzanego polskiemu wymiarowi sprawiedliwości został już przekazany władzom brytyjskim.

Youtuber zostanie wydalony do Polski?

To może oznaczać, iż Youtuber już niebawem może trafić do Polski, gdzie odpowie na postawione mu przez prokuraturę zarzuty. Tuż po zatrzymaniu Stuarta B., który do tej pory nie zabierał głosu w sprawie, w mediach społecznościowych pojawił się film, który został rzekomo nagrany przez samego Youtubera.

Zobacz także: Przełom w Pandora Gate. Stuu pobity i zatrzymany? Są zdjęcia

W nagraniu, widzimy Stuarta B., który na sobie ma to samo ubranie, które miał w dniu zatrzymania w Wielkiej Brytanii. Wielu jednak poddaje w wątpliwość prawdziwość tego nagrania. Zwrócono uwagę na montaż filmu, padły również podejrzenia, iż do jego stworzenia mogło posłużyć użycie sztucznej inteligencji.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!