Nowe technologie bez tajemnic. PSNC Podcast posłuchaj, a będziesz wiedział

Od ponad 30 lat Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) zapewnia dostęp do e-Infrastruktury na światowym poziomie, tworząc swoiste środowisko badawczo-rozwojowe dla cyfrowej nauki, gospodarki oraz innowacji społecznych. PCSS stara się być wszędzie tam, gdzie misja badawcza przeplata się z odpowiedzialnym rozwojem nowych technologii, nauka styka się z biznesem, a innowacja dotyka ważnych aspektów życia społecznego.

Nauka — każdy znajdzie coś dla siebie?

Jednym z przykładów misyjnej działalności PCSS są popularnonaukowe podcasty „PSNC Podcast”. Do kogo są kierowane? Do każdego, kto z otwartą głową patrzy na świat, niezależnie od tego, czy jest to spojrzenie humanisty, czy inżyniera. Twórcy „PSNC Podcast” pokazują, że nawet o trudnych i zawiłych na pierwszy rzut oka tematach, można mówić prosto i w przystępny sposób.

Jakie zagadnienia poruszają w podcastach eksperci z poznańskiego Centrum? Już pierwszy odcinek zatytułowany „Czy przed hakerami uchroni nas komunikacja kwantowa?”, choć z pozoru trudny w odbiorze, pokazuje, że inżynieria „da się lubić”. Piotr Rydlichowski, specjalista PCSS od komunikacji i kryptografii kwantowej, by przybliżyć tę gałąź technologii, sięga po powszechnie zrozumiałe porównania czy przenośnie. Spokojnie i rzeczowo tłumaczy m.in. wagę dbania o szyfrowanie swoich danych. A to przecież zagadnienie, które dotyczy każdego z nas. Zagrożenia czyhają bowiem na wszystkich, niezależnie, czy stawką są tajemnice handlowe, czy dane wrażliwe.

Cyfrowe dziedzictwo w pigułce

Oto DARIAH. Nie jest to nowe, obcobrzmiące imię dla dziewczynki, lecz projekt badawczy, realizowany przez PCSS wraz z innymi polskimi instytucjami, tworząc największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Gościem drugiego odcinka z serii „PSNC Podcast” jest Tomasz Parkoła – kierownik Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy w PCSS, który nie tylko opowiada o szczegółach projektu, ale także odkrywa przed słuchaczami, do czego służy georadar czy platforma wizualizacji czasoprzestrzennych. Jak się okazuje, dzięki infrastrukturze Dariah.pl, digitalizować można nie tylko starodruki, ale także śpiew i taniec!

Po co nam sztuczne Słońce

Co przychodzi nam na myśl, gdy słyszymy o „sztucznym Słońcu”? Zapewne film czy książka z dziedziny science-fiction. jest to także projekt, nad którym naukowcy pracują już od… 40 lat! I, jak udowadnia Agata Filipczak, programistka w Dziale Internetu Rzeczy PCSS, możliwy do zrealizowania jeszcze przez pokolenie współczesnych naukowców!

To nie koniec zaskoczeń, które czekają nas w trakcie słuchania odcinka nr 3, czyli „Po co nam sztuczne Słońce na Ziemi?”; okazuje się, że pod słowem „donaty” nie zawsze kryje się słodka przekąska, a „Tokamak” z pewnością nie jest rodzajem sushi. Ważne jest natomiast to, że już dzisiaj możemy zapewnić przyszłość naszym dzieciom i wnukom, zabezpieczając je energetycznie.

„Bunt maszyn”, czyli bajki włóżmy między… bajki

W ostatnich miesiącach niewiele tematów do tego stopnia rozgrzewało opinię publiczną, co sztuczna inteligencja. I nie tylko dlatego, że to zagadnienie naukowe, które zdołało przebić się do powszechnej świadomości. Niewiele jest bowiem specjalistycznych kwestii, będących również tematem żywych dyskusji i… źródłem obaw.

Cóż, wizję przyszłości rodem z filmów science-fiction czy horrorów, gdzie roboty przejmują władzę nad ludźmi, możemy włożyć między bajki. Podobnie jak w przypadku wątpliwości dotyczących naszego stanu zdrowia, najlepiej oddać głos specjalistom. W tym konkretnym przypadku doktorowi Mikołajowi Buchwaldowi z Działu Usług Internetu Przyszłości PCSS.

Dr Mikołaj Buchwald przypomina, że sztuczna inteligencja to wcale nie łudząco podobne do ludzi roboty, budowane w japońskich laboratoriach, ale przede wszystkim — systemy, z jakich korzystamy na co dzień. Dla wielu osób, zwłaszcza borykających się z wykluczeniem z powodu niepełnosprawności intelektualnych czy fizycznych, stanowią prawdziwe błogosławieństwo.

Nic dziwnego, że budzącemu takie zainteresowanie tematowi poświęcono aż dwa odcinki podcastu! Czego dowiemy się z następnej części? Tym razem dr Mikołaj Buchwald pokazuje, jak wiele zbieżności mają nauki medyczne oraz informatyczne. Wspólny mianownik dla obu dziedzin stanowi na przykład mózg.

A co gdyby, proponuje ekspert, zamienić popularny slogan „człowiek-komputer” na… „mózg-komputer”? Uwaga — nie zabraknie odwołań do Elona Muska i… jednego z antagonistów komiksowego człowieka-pająka, czyli Doctora Octopusa! Czyżby jego postać była bardziej realna, niż moglibyśmy przypuszczać?… Bez obaw, tego też się dowiemy.

A o czym opowiada ostatni odcinek z serii PSNC Podcast? Tym razem spotykamy się z dr. inż. Krzysztofem Turzą, specjalistą od czasu i częstotliwości PCSS, który opowie o sieci światłowodowej. Czy jednak słyszeliśmy kiedykolwiek, że to właśnie Polacy są prawdziwymi pionierami we wspomnianej dziedzinie? I to nie w skali Europy, ale — globalnej!

To nie koniec zaskoczeń, jakie przygotowali dla nas twórcy „PSNC Podcast”. Wprost przeciwnie – czy kiedykolwiek słyszeliście bowiem, że dla nauki kluczowe było istnienie zegarów optycznych? O wszystkim, w tym także o sieci PIONIER, opowie nam ekspert z odcinka nr 5. Zapewniamy, że robi to w sposób pasjonujący nawet dla laików.

