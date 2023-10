Ogień, żar i miłość, czyli “Sex on Fire”. Tak powstał największy hit Kings of Leon

Wokół genezy jednego z największych hitów Kings of Leon krąży wiele mitów. Jak przyznają muzycy, część z tych opowieści powstała wyłącznie w celach humorystycznych. Jak brzmi zatem prawdziwa historia?

Formacja Kings of Leon została stworzona przez trzech braci Followill oraz ich kuzyna. Estetyka zespołu nigdy nie była kwestią sporną. Muzycy byli przekonani, że chcą grać prawdziwego rocka, jednak na przestrzeni lat ich twórczość zwróciła się ku alternatywie.

Przepustka do światowej kariery

Co ciekawe, kariera tego amerykańskiego zespołu dynamicznie rozkwitła w Europie. W Stanach Zjednoczonych grupa odgrywała raczej marginalną rolę. To między innymi za sprawą przeboju “Sex on Fire” zostali pierwszy raz nominowani do nagrody Grammy.

Jak powstał hit „Sex on Fire„?

Nie ma wątpliwości co do tego, że “Sex on Fire” wzbudzał kontrowersje już od samego początku. Caleb napisał ten rockowy przebój z myślą o ówczesnej dziewczynie, modelce Lily Aldridge. Muzyk nie ukrywa, że piosenka nie miała ani nosić takiego tytułu, ani dotyczyć seksualności.

Jedna z historii o powstaniu piosenki wychodzi od opowieści o… bójce! Między muzykami miało dojść do konfliktu. W konsekwencji rodzinnych przepychanek Caleb Followill doznał kontuzji ramienia. Skutki były na tyle poważne, że wokalista Kings of Leon dochodził do siebie przez wiele tygodni.

Lekarze stanowczo zabronili muzykowi gry na gitarze. Caleb jednak nie posłuchał zaleceń. W celu uśmierzenia bólu sięgał coraz częściej po tabletki. Jak łatwo się domyślić, częste zażywanie środków znieczulających doprowadziło do uzależnienia. Podczas pewnego poranka wokalista zdziwił się, patrząc na zapisaną kartkę na stoliku nocnym. Stworzył niezapomniany przebój, którego nie pamiętał!

Nieoczekiwana decyzja wytwórni

Ku zaskoczeniu muzyków wytwórnia wybrała “Sex on Fire” jako pierwszy singiel promujący “Only by the Night”. W czwartym albumie studyjnym zespołu słychać wyraźne nawiązanie do brzmień Radiohead, Crystal Castels, a nawet My Morning Jacket. Na krążku znajdowały się również utwory “Use Somebody” oraz “Crawl”.

Posłuchajcie ognistego kawałka „Sex on Fire„!

