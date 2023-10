Pojechał na Eurowizję. Teraz Krystian Ochman przygotował „Testament”

Krystian Ochman jest popularnym polskim piosenkarzem. Sławę zyskał dzięki udziałowi w talent show „The Voice of Poland”. Pod wodzą Michała Szpaka udało mu się zostać zwycięzcą jedenastej edycji programu. Jego pierwszy singiel, zatytułowany „Światłocienie”, ukazał się w grudniu 2020 roku. Młody wokalista błyskawicznie zdobył też rzesze wiernych fanów i zaczął osiągać pierwsze sukcesy.

Krystian Ochman na Eurowizji

Kariera Krystiana Ochmana szybko nabrała rozpędu. We wrześniu 2021 roku piosenkarz wystąpił na 58. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Podczas koncertu „Premiery” wykonał utwór „Prometeusz”, dzięki któremu zdobył Nagrodę Publiczności. Kilka miesięcy później młody gwiazdor został wybrany na reprezentanta Polski podczas 66. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wokalista pojechał do Turynu z utworem „River”. Udało mu się zakwalifikować do finału i ostatecznie zakończyć eurowizyjne zmagania na dwunastym miejscu.

Muzyczne sukcesy piosenkarza

Debiutancki album Krystiana Ochmana, zatytułowany po prostu „Ochman”, ujrzał światło dzienne w listopadzie 2021 roku. Promowały go single „Światłocienie”, „Wielkie tytuły”, „Wspomnienie”, „Prometeusz”, „Ten sam ja” jak również „Złodzieje wyobraźni”. Krążek okazał się sporym sukcesem, a także dotarł na piąte miejsca polskiej listy sprzedaży OLiS. W czerwcu zeszłego roku płyta pokryła się złotem.

Krystian Ochman i jego „Testament”

Dwudziestoczterolatek nie zwalnia tempa. Po dwóch latach od premiery jego pierwszej płyty do sklepów trafi kolejny album, zatytułowany „Testament”. Drugi krążek artysty ukaże się już 10 listopada. Czego możemy się po nim spodziewać? Oprócz hiphopowych brzmień, twórca zapowiada też „różnorodność”.

Mój drugi album, bardziej hiphopowy, pełen nowoczesnych brzmień, podobnie jak pierwszy, emanuje muzyczną różnorodnością. Myślę wiele o przyszłości, mniej o przeszłości, ale żyję dniem dzisiejszym. Nieustannie analizuję wszystko, co mnie otacza. Ta analiza pozwala mi rozwijać się twórczo. W przekazie bardziej bezpośredni, prostszy, a zarazem trochę bardziej osobisty, mój drugi album jest wynikiem wielu przemyśleń. Jest w nim dużo o miłości, akceptacji, ale i też o ich braku – zapowiada płytę artysta.

Na „Testamencie” znajdzie się czternaście utworów. Do tej pory fani mieli okazję usłyszeć sześć z nich: „8ball”, „Rozmyty obraz”, „Bittersweet” z gościnnym udziałem Opała, „Bronia”, „Ona widzi nas” oraz „Cry For You”, czyli singiel nagrany we współpracy ze zwycięzcami Eurowizji 2022, kolektywem Kalush Orchestra.

Tracklista płyty prezentuje się następująco:

Intro 8ball Rozmyty obraz Testament Bittersweet feat. Opał Cry For You feat. Kalush Orchestra Ona widzi nas Sexy Lady Telefony Rats Bronia with Jerry Heil Szkoda mi jej Your Own Kind The Wind

