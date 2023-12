Polskie dziedzictwo, czyli o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia słów kilka

Kupowanie choinki, lepienie uszek oraz pieczenie pierników to elementy, które świadczą o tym, że wyjątkowy moment w roku jest już coraz bliżej. Przygotowania do tych magicznych dni trwają prawie cały miesiąc. Już na przełomie listopada i grudnia zastanawiamy się, jakie kupić prezenty bliskim, kiedy rozpocząć gotowanie oraz robienie zakwasu na barszcz czerwony. A jak przygotowania do świąt wyglądały za czasów naszych dziadków?