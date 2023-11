Przepis na konfiturę z żurawiny. Znakomita jako dodatek do wielu potraw

Konfitura z żurawiny jest nie tylko pyszna, ale także wyjątkowo zdrowa! Powinna się znaleźć w każdej spiżarni. Przygotujesz ją bez najmniejszego kłopotu samodzielnie w domu. Podajemy przepis na doskonałą konfiturę.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Żurawina – wartości odżywcze

Ten niepozorny czerwony owoc odkryto na początku XX wieku w Ameryce Północnej. Wiadomo jednak, że żurawina znana była rdzennym Amerykanom jeszcze przed przybyciem pierwszych osadników z Europy. Obecnie rośnie ona na torfowiskach Europy, Syberii, Stanów Zjednoczonych, a także Kanady. W Polsce występują dwa gatunki: żurawina błotna oraz drobnolistna.

Zobacz także: Quiz. Trzy słowa, jeden muzyk! O kim mowa? Tylko mistrz zgarnie 8/10

Żurawina zawiera całe mnóstwo witamin, składników mineralnych, a także związków aktywnych. Co więcej, stanowi niezwykle bogate źródło flawonoli, takich jak kwercetyna i mirycetyna, które mają silnie działanie antyoksydacyjnie.

Ponadto zawiera także: fruktozę, witaminy A, C, i E, beta-karoten, sterole, antocyjany, polifenole, związki mineralne (potas, sód, selen), a także luteinę.

Zobacz także: Nietypowa propozycja Justyny Steczkowskiej. To koniec konfliktu?

Żurawina to przepis na zdrowie. Zawiera także dużą ilość polifenoli, które wpływają na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz miażdżycy i cukrzycy. Co więcej, obniżają także ciśnienie krwi, pomagają w łagodzeniu stanów zapalnych w organizmie, a także wykazują właściwości antynowotworowe.

Ze względu na kwaśny odczyn owoce żurawiny są również przydatne w leczeniu zapalenia pęcherza. Obniżają pH i w rezultacie przyczyniają się do zahamowania namnażania się bakterii.

Konfitura z żurawiny – lista potrzebnych składników

Aby wykorzystać przepis na pyszną konfiturę z żurawiny, potrzebujemy kilku niezbędnych do tego składników:

500 g świeżej lub mrożonej żurawiny

200 g cukru

100 ml wody

sok z jednej cytryny

Zobacz także: Słynni informatycy z mema robią oszałamiającą karierę. Czy ich imprezy wyglądają dalej tak samo?

Przepis na konfiturę z żurawiny

Najpierw dokładnie opłucz i umieść żurawinę w garnku o grubym dnie. Dodaj do niej sok z cytryny i cukier. Następnie wlej pół szklanki wody i zagotuj całość. Później gotuj żurawinę na małym ogniu, mieszając co jakiś czas, do momentu aż owoce zaczną się rozpadać, woda odparuje, a konsystencja zmieni się na gęstą. Następnie umieść konfiturę w wygotowanych słoikach, zakręć je, odwróć do góry dnem, a następnie przykryj ściereczką. Smacznego!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!