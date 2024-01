Przepis na kotlety z boczniaków. Świetna alternatywa dla schabowych

Przepis na kotlety z boczniaków może otworzyć nas na nowe doznania kulinarne. Z jednej strony jest to bardzo dobra alternatywa dla mięsa. Nie każdy je przecież jada. Ograniczenie w spożyciu go może także pozytywnie wpłynąć na zdrowie czy samopoczucie. Z drugiej strony danie to ma znajomy smak. Dlatego też na pewno zasmakuje pociechom, ale również starszym.

Boczniaki mogą zastąpić mięso w wielu potrawach

Kotlet schabowy to absolutny klasyk w polskiej kuchni. Któż nigdy nie jadł go na niedzielny obiad w towarzystwie ziemniaków oraz mizerii czy kapusty? To bez wątpienia nasze danie narodowe. Jednak nawet taki przysmak może się czasem znudzić. Nie każdy jednak jest zwolennikiem radykalnych zmian i eksperymentów. Wtem w sukurs przychodzą boczniaki!

Grzyby te mogą być świetnym zamiennikiem mięsa. Z powodzeniem zastąpi je w wielu tradycyjnych polskich potrawach. Przygotowane w formie kotletów do złudzenia mogą przypominać klasyczne schabowe. Nie jest to więc zmiana, która wprowadzi rewolucję na naszych talerzach. Warto potraktować to w kategorii innej odsłony tego, co nam smakuje. Nawet najwięksi zwolennicy mięsa w diecie zaskoczą się znajomym smakiem oraz przyjemną chrupkością.

Przepis na kotlety z boczniaków – składniki

500 gramów boczniaków

Szklanka mąki pszennej

1-2 jajka

Bułka tarta lub panko

Olej do smażenia

Sól, pieprz

Ewentualnie inne lubiane przez nas przyprawy

Kotlety z boczniaków – sposób przygotowania

Dokładnie oczyścić boczniaki. Następnie podzielić je na pojedyncze kapelusze. Odkroić twarde części trzonów grzybów.

Wsypać mąkę do miski. Można dodać do niej odrobinę ulubionych przypraw.

Rozbić jajka do talerze i rozbełtać. Dodać do nich sól oraz świeżo zmielony pieprz.

Kolejno wrzucić boczniaki do mąki. Dobrze je w niej obtoczyć.

Następnie obtoczyć w jajku, a później w bułce tartej bądź panko (będą bardziej chrupiące). Krok ten można powtórzyć jeszcze raz.

Przygotowane kotlety smażyć na rozgrzanym oleju przez ok. 2-3 minuty z każdej strony.

Odsączyć usmażone kotlety z tłuszczu. Podawać z ulubionymi dodatkami. Smacznego!

