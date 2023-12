Przepis na pieczonego łososia. Wzbogaci świąteczne menu!

Chociaż do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze trochę czasu, wielu już planuje wigilijny jadłospis. Z wyczekiwaniem zacierają ręce do pracy. Niczym Święty Mikołaj spełniamy marzenia tych nieco niecierpliwych i… prezentujemy świąteczny przepis. Jeśli podczas nadchodzącej kolacji chcesz przełamać coroczny schemat i wypróbować kilku nowości — to danie urozmaici świąteczną listę.

Menu na Boże Narodzenie

Pamiętajmy, że zgodnie z tradycją na wigilijnym stole nie może zabraknąć ani sianka, białego obrusu, ani dwunastu potraw. Możesz jednocześnie przygotować menu według zwyczaju, a także zejść z utartego szlaku. Obok pozycji koniecznych takich jak barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami czy kompot z suszu mogą się pojawić także różne kulinarne wariacje. W tym roku możesz zastąpić rybę po grecku… pieczonym łososiem!

Zaproponowana alternatywa może okazać się miłą odskocznią od standardowego jadłospisu. Warto dodać, że nie będzie to tylko nowość, ale również propozycja zdrowsza, mniej kaloryczna, a także... niezwykle smaczna. Pieczony łosoś to zarówno doskonałe danie na Wigilię, jak i na świąteczny obiad na Boże Narodzenie. Wypróbuj nasz przepis!

Przepis na pieczonego łososia — składniki

700 g łososia ze skórą,

20 g masła,

3 ząbki czosnku,

1 cytryna,

gałązki rozmarynu,

sól i pieprz.

Przepis na pieczonego łososia — sposób przygotowania

Piekarnik rozgrzewamy do 200°C .

. Łososia przepłukujemy zimną wodą i osuszamy ręcznikiem papierowym. Następnie wkładamy do naczynia żaroodpornego .

przepłukujemy zimną wodą i osuszamy ręcznikiem papierowym. Następnie wkładamy do . Solimy, a później skrapiamy sokiem z cytryny .

. Rybę zawijamy w papier do pieczenia.

Dodajemy masło , gałązki świeżego rozmarynu .

, . Kroimy czosnek i cytrynę w plasterki, po czym dodajemy je do żeliwnego naczynia.

i w plasterki, po czym dodajemy je do żeliwnego naczynia. Pieczemy przez ok. pół godziny.

ok. pół godziny. Gotowe! Smacznego!

