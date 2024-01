Przepis na pyszny falafel. Danie rodem z Bliskiego Wschodu

Falafel to potrawa wywodząca się z kuchni bliskowschodniej. Przygotowuje się go z ciecierzycy oraz smaży na głębokim oleju. Danie to jest szczególnie popularne w krajach arabskich. W ostatnich latach podbija także podniebienia osób w krajach całego świata. Często serwuje się go jako bezmięsną alternatywę dla kebabu. Jego przygotowanie nie jest trudne. Natomiast smak potrafi zachwycić niejednego głodomora.

Falafel to bogate źródlo białka

Falafele to kuleczki bądź kotleciki z ciecierzycy. Niekiedy przyrządza się je także z bobu. Można spotkać się z tą potrawą w lokalach z kebabem. Często jednak nie jest ona tak dobra, jak przyrządzona samodzielnie. Robiąc ją we własnej kuchni mamy pełną kontrolę nad odpowiednim doprawieniem. Konkretne przyprawy i zioła stanowią o jej niezwykłym smaku.

Najczęściej falafel podaje się w picie. Towarzyszą mu warzywa oraz sos na bazie tahini. Warto jednak eksperymentować. Świetnie bowiem sprawdzi się również na talerzu z dodatkiem hummusu. Równie pyszny będzie jako osobne danie. Co więcej, stanowi bogate źródło białka. Cenią go sobie osoby niejedzące mięsa lub ograniczające spożycie go.

Przepis na falafel – składniki

400 gramów suchej ciecierzycy

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 pęczek natki pietruszki

½ litra oleju

Sól i pieprz

Kmin rzymski

Mielona kolendra, imbir, kardamon, gałka muszkatołowa

Falafel – przygotowanie

Ciecierzycę zalać dużą ilością zimnej wody i namoczyć przez noc.

Odcedzić ciecierzycę. Zmielić ją w blenderze/malakserze z dodatkiem cebuli, czosnku, półtorej łyżeczki soli oraz sody oczyszczonej. Kiedy masa będzie się kleić, dodać natkę pietruszki oraz przyprawy. Nie bójmy się dodać nieco więcej kminu rzymskiego niż innych przypraw. Ten składnik nada wyjątkowego smaku potrawie.

Z powstałej masy uformować kuleczki. Następnie rozgrzać olej i wrzucać do niego falafele porcjami. W przypadku mniejszej ilości oleju smażyć je przez ok. 3 minuty z każdej strony.

Zarumienione falafele wyłożyć na ręcznik papierowy, by odsączyć olej. Podawać w chlebku pita lub z innymi ulubionymi składnikami i sosami. Smacznego.

