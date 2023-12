Przepis na pyszny świąteczny piernik. Ten smak znamy z dzieciństwa

Święta kojarzą nam się z zapachami. Głównie cynamonem i korzennymi przyprawami. Te ostatnie są nieodłącznym elementem wielu świątecznych wypieków. Oprócz małych pierniczków, na Boże Narodzenie przygotowywano również aromatyczny i wilgotny piernik. Koniecznie — z dodatkiem konfitury!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Piernik to przepyszne i pachnące ciasto. Jest on równie pyszny, jak pierniczki, a co ciekawe, wymaga znacznie mniej pracy. Jego przygotowanie jest niemalże błyskawiczne, a smak tego wilgotnego i rozpływającego się w ustach ciasta, trudno zrównać z jakimkolwiek innym.

Quiz. Wolisz gotować czy jeść? Szef kuchni zgarnie 10/10! Pytanie 1 z 10 Ile wynosi temperatura wrzenia wody? 50°C 100°C 150°C Następne pytanie >

Zobacz także: Zagadka na spostrzegawczość. Gdzie jest lis? Masz tylko 5 sekund!

Piernik — proste i pyszne ciasto

Wbrew pozorom, do jego przygotowania nie potrzebujemy również żadnych wyszukanych składników. Nasz przepis jest niezwykle prosty! Gwarantujemy, że ciasto przyrządzone według tego przepisu zawsze się udaje!

Przepis na świąteczny piernik — lista składników

2,5 szklanki mąki pszennej

pół szklanki cukru pudru

3 łyżki kakao

2 łyżki płynnego miodu

opakowanie przyprawy do piernika

szklankę mleka

łyżeczkę sody

3 jajka

120 g masła

200 g powideł śliwkowych (nieco więcej jeśli chcesz przełożyć nimi piernik)

Zobacz także: Quiz. Czy pamiętasz „Daleko od szosy”? Myślisz, że tak? Zobacz, czy zdobędziesz 7/10

Przepis na świąteczny piernik — sposób przygotowania

Masło rozpuść w garnku, wystudź, dodaj do niego mleko, miód i 200 g powideł, po czym dokładnie wymieszaj.

W misce wymieszaj wszystkie sypkie składniki – mąkę, cukier puder, kakao, sodę, przyprawę do piernika. Ubij całe jajka na puszystą, lejącą się masę.

Do wymieszanego z miodem, mlekiem i powidłami masła dodaj sypkie składniki i zmiksuj na masę, a następnie do masy dolej ubite jajka i miksuj dalej.

Tak przygotowane ciasto wylej do formy (najlepiej keksówki) wyłożonej papierem do pieczenia.

Piecz około 60 minut w temperaturze 175 stopni w piekarniku tak długo, aż ciasto będzie suche, po czym pozostaw je do ostygnięcia.

Po wystygnięciu, ciasto można przekroić i przełożyć je warstwą powideł.

Gotowe ciasto można polać rozpuszczoną czekoladą.

Gwarantujemy, że tak przygotowane ciasto posmakuje całej rodzinie! Życzymy smacznego.

Zobacz także: Przepis na herbatę miodowo-imbirową. Tradycyjny specjał z Azji!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!