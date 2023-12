Przepis na struclę makową. Świąteczny must have!

owoli rozpoczęliśmy już odliczanie do Świąt Bożego Narodzenia. Choć na co dzień często sięgamy po nowe potrawy, to wigilia i święta to czas, kiedy z radością wracamy do tradycji.

Święta to przede wszystkim tradycja. Oprócz pięknie przystrojonych domów, drzewek oraz stołów bardzo ważną rolę odgrywają podczas nich serwowane potrawy. Podczas świąt chętniej sobie folgujemy i sięgamy po nieco słodkości. Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie świątecznego stołu bez przepysznej, pachnącej i słodkiej strucli makowej!

Właściwości prozdrowotne maku

Mak to jednoroczna roślina pospolita, która występuje głównie w Europie, ale też Azji i Afryce. W Polsce ma najczęściej zastosowanie w kuchni, ale znalazł on również zastosowanie w fitoterapii oraz kosmetologii. Mak to roślina oleista, a jego ziarna są bogate w tłuszcz. 100 g zawierają około 40 g tego składnika w postaci głównie nienasyconych kwasów tłuszczowych. Ziarna maku bogate są między innymi w kwas oleinowy czy linolowy, które mają korzystny wpływ na nasze zdrowie.

Przepis na drożdżową struclę makową - składniki

Ciasto drożdżowe:

ok. 300 g mąki pszennej

150 g cukru

150 g masła

4 żółtka

125 ml mleka

50 g świeżych drożdży

szczypta soli

Masa makowa:

400 g maku

1 litr mleka

150 g masła

szklanka miodu

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

150 g rodzynek

100 g kandyzowanej

skórki pomarańczowej

4 jaja

1 szklanka cukru

Przepis na drożdżową struclę makową - sposób przygotowania

Przygotowanie masy makowej:

Mak przepłukujemy wodą, wkładamy do garnka, zalewamy wrzącym mlekiem i gotujemy na małym ogniu ok. pół godziny.

Osączamy mak z mleka i 3 razy mielemy w maszynce do mięsa, używając sitek o najmniejszych oczkach.

W dużym garnku o grubym dnie rozpuszczamy masło z miodem, dodajemy ekstrakt waniliowy, grubo posiekane migdały, rodzynki, skórkę pomarańczową i zmielony mak. Przesmażamy ok. 15 minut, często mieszając.

W osobnych miskach ukręcamy kogel-mogel z żółtek oraz cukru, i ubijamy sztywną pianę z białek.

Do lekko przestudzonej masy makowej dodajemy utarte z cukrem żółtka i pianę z białek. Ciepły farsz wykładamy na rozwałkowane ciasto drożdżowe.

Ciasto drożdżowe - przygotowanie:

Przygotowujemy rozczyn z 2 łyżek mąki, łyżeczki cukru, drożdży i ciepłego mleka. Mieszamy i zostawiamy na 15-20 minut, do czasu, aż zacznie rosnąć.

Po tym czasie do rozczynu dodajemy po trochu mąkę, cukier, szczyptę soli, po jednym żółtku, oraz roztopione i przestudzone masło, cały czas wyrabiając ciasto drewnianą łyżką lub mikserem. Na koniec ciasto wyrabiamy rękoma do momentu, aż będzie gładkie, błyszczące i nie będzie kleiło się do rąk.

Gotowe ciasto formujemy w kulę, układamy w dużej misce, przykrywamy bawełnianą lub lnianą ściereczką i zostawiamy na mniej więcej godzinę do wyrośnięcia. W tym czasie powinno podwoić swoją objętość.

Przygotowanie drożdżowej strucli makowej:

Wyrośnięte ciasto krótko zagniatamy i na oprószonej mąką stolnicy wałkujemy, nadając mu kształt cieniutkiego prostokąta.

Prostokąt smarujemy roztrzepanym lekko białkiem i równomiernie nakładamy farsz makowy, zostawiając ok. 2-3 cm niepokrytego masą ciasta od brzegów. Zawijamy w rulon wzdłuż dłuższego brzegu, dokładnie przyklejamy i zawijamy brzegi pod spód (wszystkie łączenia ciasta powinny być pod spodem).

Teraz możemy włożyć struclę do wyłożonej papierem do pieczenia wąskiej długiej formy lub jeśli chcemy, żeby nasz makowiec wyglądał jak z cukierni – nie używamy żadnej formy, ale zawijamy go w arkusz papieru do pieczenia, zostawiając od góry ok. 2 centymetry wolnej przestrzeni (żeby ciasto mogło wyrosnąć), wolny brzeg papieru powinien znaleźć się pod ciastem.

Nagrzewamy piekarnik do 180 st. C i pieczemy ok. 40 minut, do zrumienienia wierzchu, możemy też delikatnie sprawdzić patyczkiem, czy ciasto jest już upieczone.

Po wyjęciu z piekarnika, czekamy, aż przestygnie i przygotowujemy lukier. Mieszamy cukier puder z gorącą wodą, dodajemy skórkę pomarańczową i tak przygotowanym lukrem smarujemy wierzch i boki makowca.

Jeśli chcecie nieco przyspieszyć proces przygotowania ciasta, możecie użyć gotowej masy makowej. Smacznego!

