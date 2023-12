Przepis na świąteczne danie: kutia. Miłośnicy bakalii będą zachwyceni!

Kutia to popularna potrawa kuchni wschodniej. Króluje głównie w Ukrainie, Białorusi oraz Litwie. Wcześniej serwowano ją również w Polsce, głównie na kresach wschodnich.

Choć dziś na polskich stołach gości raczej sporadycznie, to w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest jest przyrządzana na Białostocczyźnie, Lubelszczyźnie i w województwie podkarpackim, głównie w regionach graniczących z Ukrainą.

Kutia - które pokochają miłośnicy bakalii

Kutia z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom słodkich potraw oraz bakalii. Jej głównym składnikiem są ziarna obtłuczonej pszenicy, mak, miód i oczywiście bakalie. W wielu przepisach uwzględnia się mleko lub śmietankę do polania. Współcześnie do wzmocnienia smaku potrawy oprócz tradycyjnych orzechów i rodzynek, używa się też składników, które niegdyś nie były dostępne, jak kawałki kandyzowanej skórki pomarańczowej czy migdały.

Przepis na kutię - lista składników

1 szklanka ziaren pszenicy

1 szklanka maku

1/2 szklanki cukru pudru (lub do smaku)

3 łyżki likieru Amaretto lub kilka kropli ekstraktu migdałowego

4 łyżki miodu

50 g rodzynek

50 g migdałów

1/2 szklanki słodkiej śmietanki



Kutia - sposób przygotowania

Pszenicę wypłukać, zalać na noc wrzącą wodą. Następnego dnia zagotować, odcedzić, wlać świeżą wodę i gotować do miękkości (około 3 - 4 godziny). Znów odcedzić.

Mak opłukać, sparzyć wrzątkiem, odsączyć i zemleć w maszynce z gęstym sitkiem.

Połączyć z odcedzoną pszenicą, z rozpuszczonym i podgrzanym miodem oraz z cukrem pudrem i likierem Amaretto lub ekstraktem migdałowym.

Dodać posiekane bakalie. Wymieszać ze śmietanką i wstawić na kilka godzin do lodówki.

Jeśli chcecie zaoszczędzić nieco czasu, ugotowaną pszenicę można zmieszać z gotową masą makową, którą w okresie świątecznym dostaniecie w niemalże każdym sklepie.

