Przepis na świąteczne pierogi ruskie. Palce lizać!

Święta już niebawem! Warto rozglądać się już nie tylko za świątecznymi prezentami, ale również nad wyjątkowymi przepisami. Spraw, aby te święta były niezapomniane. Pamiętaj, że to właśnie prostota jest kluczem do sukcesu. Prezentujemy banalny, szybki – a jednocześnie skuteczny – przepis na pierogi ruskie. To danie idealnie sprawdzi się zarówno przy okazji codziennych obiadów, jak i odświętnej wieczerzy wigilijnej. Przekonaj się!

Co ciekawe, pierogi ruskie na całym świecie kojarzą się bezpośrednio z Polakami. W rzeczywistości potrawa pochodzi z Galicji Wschodniej. Z kolei na terenie Ukrainy nazwa tego dania często łączona jest z przymiotnikiem „polskie”. Bez względu na pochodzenie – specjał ma wyrazisty smak i skrada serca wszystkim degustatorom. Szczególnie, kiedy został okraszony masłem i cebulką.

Jak podawać pierogi?

Pierogi ruskie przygotowuje się z farszem z ziemniaków, rozgniecionego twarogu, a także podsmażonej cebulki. W rezultacie to połączenie jest banalnie proste, a jednocześnie smakowite. Wigilia w Twoim domu nie może obejść się bez pierogów. Danie możesz podać zarówno jako dodatek do czerwonego barszczu oraz jako osobne danie okraszone cebulką. Wszystko zależy od Twojej inwencji twórczej!

Przepis na ciasto - lista składników

500 g mąki pszennej tortowej

łyżeczka soli

200 ml gorącej wody

80 g masła

Przepis na farsz – lista składników

250 g ziemniaków

250 g twarogu

2 łyżki masła

cebula

pieprz, sól

Przepis na pierogi ruskie – sposób przygotowania

Przesiewamy mąkę na blat i dodajemy sól .

na blat i dodajemy . W osobnej misce z gorącą wodą rozpuszczamy masło . Tłuszcz dodajemy stopniowo do mąki i wyrabiamy do uzyskania jednolitej konsystencji.

rozpuszczamy . Tłuszcz dodajemy stopniowo do mąki i wyrabiamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Masę zawijamy w papier, przykrywamy miską i zostawiamy na około pół godziny .

. W międzyczasie przygotowujemy farsz . Gotujemy ziemniaki, które później przeciskamy przez praskę razem z twarogiem.

. Gotujemy ziemniaki, które później przeciskamy przez praskę razem z twarogiem. Cebule siekamy, aby następnie zeszklić ją na maśle. Łączymy produkty i doprawiamy solą i pieprzem wedle uznania.

Następnie partiami wałkujemy ciasto. Wykrawamy kółka, nakładamy farsz i zlepiamy.

W dużym garnku zagotowujemy osoloną wodę. Do wrzątku wrzucamy pierogi . Czekamy, aż wypłyną na powierzchnię. Wyjmujemy i odcedzamy.

. Czekamy, aż wypłyną na powierzchnię. Wyjmujemy i odcedzamy. Gotowe! Smacznego!

