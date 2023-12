Przepis na tortillę na ostatnią chwilę. Uratuje sylwestrową imprezę

Lada moment przyjdą goście, lecz Ty jeszcze nie jesteś gotowa? Spokojnie, to danie przygotujesz tak szybko, że będziesz w szoku! Oto prosty przepis na sylwestrową tortillę. Jest nie tylko smaczną przekąską, lecz także zdrową. Co więcej, na talerzu będzie prezentować całą feerię kolorów. Do czasu, aż Twoi goście nie zjedzą wszystkiego!

Szybko, zdrowo i smacznie

Przed spotkaniami ze znajomymi czy rodziną często przygotowujemy skomplikowane jedzenie. W końcu do dobra okazja, by pokazać swoje zdolności kulinarne. Czasem jednak zdarza się, że brakuje nam czasu. Gościom jednak wypada zaserwować coś smacznego. Dlatego na ratunek przychodzą szybkie przepisy, które są jednocześnie zdrowe i pyszne!

W tortillę możemy zawinąć dosłownie wszystko. Czasem jednak przygotowanie farszu wymaga trochę pracy oraz czasu. Warto skusić się na przyrządzenie czegoś, co smakuje dobrze na zimno i robię się to błyskawicznie. Proponujemy roladki z warzywami oraz serkiem. Palce lizać!

Przepis tortillę na ostatnią chwilę – potrzebne składniki

Cztery tortille pszenne lub pełnoziarniste

Opakowanie serka kanapkowego

Jedna papryka czerwona i jedna żółta

Jeden świeży ogórek

80 gramów rukoli

75 gramów tofu wędzonego

40 gramów nasion słonecznika

Sól i pieprz do smaku

Tortilla z warzywami na ostatnią chwilę – sposób przygotowania

Upraż nasiona słonecznika na suchej patelni. Bedą gotowe jak się zarumienią i zaczną wydawać aromat.

Umyj paprykę i usuń z niej gniazdo nasienne. Następnie pokrój w paski.

Umyj ogórka i pokrój w półplasterki.

Tofu również pokrój w paski.

Posmaruj tortillę serkiem. Następnie posyp ziarnami słonecznika. Później nałóż warzywa, tofu i rukolę. Dopraw solą i pieprzem.

Zwiń tortillę ze składnikami w ciasny rulon i włóż do lodówki, aby ją schłodzić. Będzie ją łatwiej pokroić.

Po kilkunastu minutach wyjmij tortillę z lodówki. Pokrój ją na mniejsze kawałki. Twoje błyskawiczne roladki są gotowe. Smacznego.

