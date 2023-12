Przepis na wytrawne babeczki z cukinią i serem. Zaskoczysz gości w sylwestra!

Babeczki kojarzą nam się przede wszystkim z deserem. Często podaje się je w formie czekoladowej, z owocami czy innymi słodkimi dodatkami. Ten przepis zmieni Twoje myślenie o tej przekąsce. To zupełnie inne podejście niż to, które znamy na co dzień. Wytrawne babeczki z cukinią oraz serem zaskoczą nie tylko Ciebie, lecz także Twoich gości. Koniecznie muszą znaleźć się na stole podczas sylwestrowej imprezy!

Wytrawne babeczki specjalnie na sylwestra

Babeczki nie muszą być słodkie! Ta przekąska świetnie sprawdzi się nie tylko podczas sylwestra, lecz także na co dzień. Jej przygotowanie jest proste i szybkie, dlatego może być dobrym pomysłem na drugie śniadanie do pracy lub szkoły. Będzie nie tylko smacznie, lecz także pożywnie. To danie z powodzeniem zaspokoi głód w trakcie przerwy od obowiązków.

Wytrawne babeczki mogą również posmakować dzieciom. Jeśli nie przepadają za warzywami, to w takiej formie na pewno je polubią. W końcu jarzyny są zdrowe, dlatego warto je jeść! Kiedy raz spróbujesz tej przekąski, zakochasz się w niej!

Przepis na wytrawne babeczki z cukinią i serem – potrzebne składniki

Do przygotowania babeczek wytrawnych z cukinią i serem potrzebne są:

170 gramów mąki

Półtora łyżeczki proszku do pieczenia

Płaska, niepełna łyżeczka sody oczyszczonej

Jedno jajko

Jedna średniej wielkości cebula

Nieduży pęczek szczypiorku

Ok. 100 ml oleju

Jedna średniej wielkości cukinia

100 ml jogurtu greckiego

80 gramów tartego sera żółtego

Pół łyżeczki soli

Troszkę pieprzu

Wytrawne babeczki z cukinią i serem – sposób przygotowania

Umyć cukinię, odkroić końcówki i zetrzeć na tarce o średnich oczkach.

Posiekać cebulę oraz szczypiorek. Następnie rozbełtać jajko. Dodać do niego posiekane warzywa, olej, jogurt, startą cukinię i tarty ser. Dokładnie wymieszać.

Do drugiej miski przesiać mąkę. Dodać do niej sól, pieprz, proszek do pieczenia i sodę oczyszczoną. Wymieszać i dodać do jajka z warzywami.

Ponownie dokładnie wymieszać i nałożyć masę do foremek.

Piec w piekarniku rozgrzanym do 170 stopni przez ok. 25 minut. Następnie poczekać aż troszkę ostygną i podawać. Smacznego!

