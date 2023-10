AC/DC i Guns N’ Roses mają na swoim koncie niezliczone ilości przebojów. Wiele z nich jest coverowana i śpiewana po dziś dzień. Ciężko jednak dorównać oryginałom. Co więcej, muzycy nadal koncertują i wykonują na scenie niesamowity performance! Tytuły ich utworów na zawsze pozostaną w naszej pamięci. Sprawdź, jak dobrze je pamiętasz i rozwiąż poniższy quiz!

Quiz. Guns N’ Roses czy AC/DC?

AC/DC zawiązał się w 1973 roku, w australijskim Sydney. Założyli go bracia Angus i Malcolm Young. Zespół jest uznawany za jednego z pionierów hardrocka, choć jego członkowie uważają, że ich muzyka należy do gatunku rock&roll.

Zespół sprzedał ponad 200 milionów krążków na całym świecie, co stanowiło ponad 69 milionów egzemplarzy w samych USA. Grupa zajęła czwarte miejsce na liście „100 najlepszych artystów hard rocka”, sporządzonej przez VH1. Co więcej, znalazła się na siódmej pozycji na liście „Najlepszych zespołów metalowych wszech czasów” wg MTV.

Guns N’ Roses utworzono w 1985 w Los Angeles. Oryginalny skład zespołu to: Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin, Duff McKagan oraz Steven Adler. Grupa wydała sześć krążków studyjnych. Sprzedały się w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie. 45 milionów zakupiono w samych Stanach Zjednoczonych. Pierwszy skład Guns N’ Roses, a także późniejsi członkowie zespołu (Dizzy Reed i Matt Sorum), zostali w 2012 włączeni do Rock and Roll Hall of Fame.

Gunsi czy AC/DC?

Który z tych zespołów jest Twoim faworytem? Czy znasz ich piosenki i pamiętasz ich tytuły? Sprawdź się i odpowiedz na 10 quizowych pytań. Powodzenia!

Quiz. AC/DC czy Guns N' Roses? 8/10 to minimum! Pytanie 1 z 10 „Highway to Hell” to utwór zespołu AC/DC Guns N’ Roses Następne pytanie >

