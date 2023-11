Quiz. Bezpieczeństwo w sieci. Z wynikiem 10/10, żaden oszust nie jest ci straszny!

Quiz o bezpieczeństwie w sieci. Pytamy o jeden z najważniejszych aspektów dotyczących użytkowników internetu. Rozwój technologii sprawił, że coraz częściej robimy zakupy online. Czy wiesz, jak ustrzec się przed kradzieżą pieniędzy lub danych? Sprawdź swoją wiedzę na temat cyberprzestępstw i metod radzenia sobie z oszustami na platformach ogłoszeniowych takich jak OLX.

OLX wie, że bezpieczeństwo w sieci to podstawa

Od stycznia 2023 roku platforma OLX zgłosiła do zablokowania prawie 7 tys. (6,745) stron phishingowych. Co ciekawe, aż 5 tys. (4,994) użytkownicy samodzielnie zgłosili za pomocą Link Checkera – narzędzia na stronie OLX, które umożliwia sprawdzenie, czy link rzeczywiście jest fałszywy. Edukacja internautów przynosi efekty! Ostrzeżenie phishingowe na blog.olx.pl ma średnio dziennie (od stycznia 2023) ponad 1,7 tys. wyświetleń.

Serwis OLX dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników. Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom i funkcjonalnościom dostępnym na swojej stronie edukuje i przyczynia się do zwalczania metod oszustwa takich jak phishing czy vishing. Czym są te zjawiska? Jak skorzystać z Pakietu Ochronnego OLX? Co zrobić, by uniknąć kradzieży danych lub pieniędzy? Odpowiedz na 10 pytań i sprawdź, czy jesteś łatwym celem oszustów, czy świadomym i bezpiecznym internautą.

Quiz. Bezpieczeństwo w sieci