Quiz. Brathanki czy Blue Cafe? 7/10 to mus!

Brathanki i Blue Cafe to grupy, które zawiązały się w 1998 roku. Choć w przeciągu wielu lat artystycznej działalności zespołów, zmieniali się ich muzycy, to wciąż zachwycają one podczas koncertów. Formacje te mają w swoim repertuarze wiele wyjątkowych piosenek. Czy pamiętasz ich tytuły? Sprawdź to, rozwiązując nasz quiz.

Quiz. Brathanki czy Blue Cafe?

Brathanki powstały inicjatywy Janusza Musa, który zaprosił do współpracy pozostałych instrumentalistów i Halinę Młynkovą. Muzycy nagrywają utwory z pogranicza folku, popu i rocka. W 2000 roku zespół wydał swój debiutancki album – „Ano!”. Został on bardzo pozytywnie odebrany i zyskał przychylne opinie krytyków. Dotarli z nim aż do piątego miejsca oficjalnej listy sprzedaży w Polsce.

Krążek pokrył się wówczas czterokrotną platyną. Po pięciu latach współpracy, z zespołu odeszła ich wokalistka, a na jej miejsce zatrudniono Annę Mikoś i Magdalenę Rzemek. Jakiś czas później zastąpiła je Ola Chodak, a tę z kolei Agnieszka Dyk.

Zespół Blue Cafe powstał w Łodzi z inicjatywy Pawła Ruraka-Sokala. W repertuarze grupy znajdują się piosenki z gatunku pop z elementami acid jazzu, funky, soulu, a także rytmów latynoskich. Ich pierwszą wokalistką została Tatiana Okupnik, która opuściła band w 2004 roku. Po trzech latach działalności artystycznej wydali pierwszy singel – „Español”.

Następnie wypuścili utwór „Kochamy siebie…”, który zdobył uznanie i w krótkim czasie stał się ogólnopolskim przebojem. Ich debiutancki krążek – „Fanaberia” zwrócił uwagę słuchaczy i krytyków. W 2005 roku do grupy dołączyła nowa wokalistka – Dominika Gawęda. Została wyłoniona dzięki zwycięstwie w „Szansie na Sukces”.

Czyje to piosenki?

Czy wiesz kto śpiewa te utwory? Brathanki czy może Blue Cafe? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż poniższy quiz.

