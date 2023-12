Quiz. Budka Suflera czy Bajm? 8/10 to obowiązek!

Quiz z piosenkami Budki Suflera i Bajmu. To dwa słynne zespoły, które zapisały się w historii polskiej muzyki. Ich złote przeboje to nieodłączny element wielu imprez, wesel, ale też codziennego życia. Towarzyszą nam w samochodzie, podczas sprzątania czy zwyczajnym relaksie. Trudno ich nie znać! Sprawdź, czy rozpoznasz. kto to śpiewał!

Kto to śpiewał – Bajm czy Budka Suflera?

Obydwie grupy pochodzą z Lublina. To właśnie w tym mieście rozpoczęła się muzyczna przygoda Beaty Kozidrak, a także byłego wokalisty Budki Suflera, Krzysztofa Cugowskiego. Pierwszy zespół powstał w 1978 roku. Drugi cztery lata wcześniej, w 1974 roku. W grupie Bajm, od samego początku występuje jego wokalistka. Jest jedyną osobą, która wytrwała całe lata na scenie mimo zmieniającego się składu.

Z kolei w Budce Suflera, roszady następowały regularnie. Zmieniał się również wokalista. Oprócz Cugowskiego śpiewali: Romuald Czystaw, Felicjan Andrzejczak, Jacek Kawalec (obecnie). W składzie nie brakowało też Romualda Lipko czy Jana Borysewicza. To oni wylansowali wielkie przeboje grupy, o które pytamy w poniższym quizie. Powodzenia!

Quiz. Budka Suflera czy Bajm?

Na początek coś banalnego. Który zespół powstał w Lublinie? Budka Suflera Bajm Jeden i drugi

