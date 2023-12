Quiz. Czerwone Gitary świętują! Już 7/10 to powód do dumy!

To właśnie za sprawą tego albumu rozpoczęła się kariera „polskich The Beatles”. Czerwone Gitary świętują 57. rocznicę premiery debiutanckiej płyty. Jak wiele pamiętasz z „To właśnie my„?

Jeśli jesteś prawdziwym miłośnikiem muzyki późnych lat 60., musisz zdobyć maksymalną liczbę punktów. Jak to sprawdzić? Wystarczy rozwiązać nasz quiz!

Czerwone Gitary to prawdziwa legenda

Czerwone Gitary to zespół, który ogólnopolską rozpoznawalność zyskał błyskawicznie. Największe sukcesy muzyków datuje się na pierwsze pięć lat od powstania formacji. W okresie świetności w skład zespołu wchodzili Bernard Dornowski, Jerzy Kossela, Krzysztof Klenczon, Jerzy Skrzypczyk i Seweryn Krajewski.

Wylansowali między innymi takie utwory jak „Nie Zadzieraj Nosa„, „Moda I Miłość„, „Dozwolone Od Lat 18„, a także „Kwiaty We Włosach„. Zespół do dziś znajduje się w czołówce największych artystów w Polsce.

Nie bez przyczyny polski zespół bigbitowy często porównuje się do The Beatles. Fenomen Czerwonych Gitar jest podobny do nieprawdopodobnej wówczas beatlemanii. Ponadto w styczniu 1969 grupa otrzymała trofeum „MIDEM” we Francji.

Twórcy festiwalu przyznają nagrodę za największą liczbę sprzedanych płyt w rodzinnym kraju wykonawcy. Co ciekawe, tę samą statuetkę otrzymali wtedy brytyjscy rockmani znani z przeboju „Yesterday„.

Quiz. Jak dobrze znasz debiutancki album zespołu?

10 grudnia 1966 ukazał się album „To właśnie my„. Debiutancki krążek Czerwonych Gitar sprzedano w liczbie 160 tys. egzemplarzy. Z kolei po 40 latach od wydania płyta okryła się złotem. Z tej okazji przygotowaliśmy quiz, który sprawdzi twoją wiedzę z zakresu polskiej muzyki. Wyniku 10/10 nie powstydziłby się nawet sam mistrz. Powodzenia!

Quiz. Czerwone Gitary świętują! Jak dobrze znasz debiutancki album zespołu? Już 7/10 to powód do dumy! Pytanie 1 z 10 Sprawdźmy, czy uważnie przeczytałeś wstęp. W którym roku ukazał się debiutancki album Czerwonych Gitar? w 1966 roku w 1970 roku w 1980 roku Następne pytanie >

