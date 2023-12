Przedstawiamy quiz, który zweryfikuje twoją wiedzę na temat serialu „Daleko od szosy”. To jedna z najbardziej znanych polskich produkcji telewizyjnych z okresu PRL.

Uniwersalna historia

Pierwszy odcinek bohatera naszego quizu, a więc „Daleko od szosy”, wyemitowano premierowo na antenie TVP 47 lat temu, a dokładniej 11 grudnia 1976 r. Ten serial był nadawany przez kilka kolejnych miesięcy. Składał się z siedmiu bardzo długich (od 71 do 85 min) odcinków.

Dla niektórych to właśnie długość odcinków okazała się nieco przytłaczająca. Za reżyserię odpowiadał Zbigniew Chmielewski. On też pomógł Henrykowi Czarneckiemu napisać scenariusz. Choć do fabuły ich obyczajowego serialu wkradły się pewne niekonsekwencje, to ogólnie spotkał się on z pozytywnym odbiorem i dużym sukcesem.

Po niemal pięciu dekadach historia młodego chłopaka migrującego ze wsi do dużego miasta wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością.

Quiz. Jak dobrze pamiętasz „Daleko od szosy”?

Teraz możesz rozwiązać poniższy quiz, by przetestować swoją pamięć i wiedzę na temat „Daleko od szosy”. A więc do dzieła!

Quiz. Czy pamiętasz "Daleko od szosy"? 7/10 to obowiązek Pytanie 1 z 10 Ile lat miał na początku serialu główny bohater, Leszek Górecki? 18 20 23 Następne pytanie >

