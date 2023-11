Stworzyliśmy quiz, który nie pozostawi wątpliwości na temat tego, czy dobrze pamiętasz lata 80. To dekada, która w Polsce zwiastowała wielkie zmiany. Od stanu wojennego po upadek komunizmu.

Wyjątkowa epoka

Lata 80. były wypełnione wieloma symbolami, świetnymi piosenkami i genialnymi filmami, które szybko zyskały status kultowych. Dla sztuki był to złoty okres tak w Polsce, jak i za granicą. Wtedy zaczął przyspieszać także proces rozwoju technologicznego, co widzieliśmy choćby po nośnikach muzyki.

Z powodu wielu niepokojących wydarzeń społeczeństwo chciało się odstresować, zaznać wolności, uwolnić się od trosk i zrzucić łańcuchy, które nakładał na nich m.in. ustrój w czasach PRL. Wówczas królowały komedie takie jak „Miś” czy „Seksmisja”, a także kabaret Tey. Muzyka była przepełniona buntem i… dobrą zabawą. Utwory grup Vox czy Kombi mieszały się na listach przebojów z hitami Lombardu, Maanamu, Perfectu czy Lady Pank.

Ten czas był pełen dynamicznych zmian, definiujących na długo wiele dziedzin. Kiedy weźmiemy pod uwagę to oraz fakt, że ludzie mają sentyment do minionych epok: szczególnie czasów swojej młodości, to nie dziwi, iż szczególnie teraz nawiązania do kolorowych lat 80. są na topie. Wielkim sentymentem darzymy też przedmioty z tamtej dekady.

Quiz. Czy pamiętasz lata 80.?

Rozwiąż poniższy quiz. Sprawdź, czy możesz uważać siebie za eksperta od lat 80.?

Quiz. Czy pamiętasz lata 80.? Jeśli żyłeś w tych czasach 8/10 to pestka! Pytanie 1 z 10 Jak nazywały się komputery, na których uwielbiały grać dzieciaki: Commodore 22 Commodore 64 Commodore 87 Następne pytanie >

