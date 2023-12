„Kogel-Mogel” to niekwestionowany filmowy hit. Któż z nas nie zna bowiem takich cytatów jak: „tu jest jakby luksusowo”, „jak mówię, to mówię, a jak mówię, to wiem „, czy też: „moim zdaniem przyjaźń między mężczyzną a kobietą jest możliwa, ale tylko erotyczna”? Sprawdź swoją wiedzę i zobacz, jak dobrze pamiętasz filmy z tej serii. Zapraszamy na quiz!

Quiz. Czy pamiętasz „Kogel-mogel”?

Pierwszy film z serii „Kogel Mogel” powstał w 1988 roku i wyreżyserował go Roman Załuski. Jego kontynuacja, „Galimatias, czyli Kogel-Mogel II”, okazała się już rok później. Na trzeci film z tej serii musieliśmy czekać aż 30 lat. Wtedy to na ekrany kin trafił „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3” w reżyserii Kordiana Piwowarskiego.

Następnie kolejną część na tapet wzięła reżyserka Anna Wieczur-Bluszcz i w 2022 roku mogliśmy obejrzeć czwartą część tej serii – „Koniec świata, czyli kogel-mogel 4”. Już w 2024 roku ukaże się piąta z produkcji – „Baby boom, czyli kogel-mogel 5”.

Czy jesteś fanem serii Kogel-mogel?

Jak dobrze znasz produkcje „Kogel Mogel”? Zobacz, czy pamiętasz jeszcze perypetie swoich ulubionych bohaterów. 14/14 poprawnych odpowiedzi to poziom ekspercki.

Quiz. Czy pamiętasz serię „Kogel Mogel"? Za 12/14 bijemy brawo!"

