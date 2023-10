Na rynku muzycznym istnieje wiele zespołów. Niektóre z nich dotarły na sam szczyt, a ich członków znają chyba wszyscy. Część z grup bardzo się zmieniła. Ząb czasu także odcisnął na nich swój znak. Fani tych bandów doskonale poradzą sobie z dopasowaniem ich nazw do twarzy grających w nich muzyków. Sprawdź, czy jesteś ekspertem i rozwiąż poniższy quiz.

Quiz. Czy wiesz jakie zespoły są na fotografiach?

Muzyka jest wszechobecna w życiu człowieka i ma w sobie prawdziwą magię. Łączy ze sobą ludzi i łagodzi obyczaje. Nie sposób opisać, w jaki sposób oddziałuje na zachowanie człowieka. Potrafi motywować, a także towarzyszyć nam w najtrudniejszych momentach życia. Paradoksalnie pomaga wówczas dojść do siebie i zregenerować skołatane nerwy.

Ciekawostkę może stanowić fakt, że muzyka pobudza krążenie, zachęca do działania, stymuluje emocje, wyrównuje ciśnienie, uspokaja, a także powoduje pozytywne myślenie. Co więcej, u chorych osób pobudza procesy, które stymulują powrót do zdrowia.

Quiz. Czy znasz te zespoły?

Poznajesz twarze osób na zdjęciach? Czy wiesz jakie zespoły się za nimi kryją? Zobacz, jak dużą wiedzą dysponujesz i rozwiąż nasz quiz. Powodzenia!

Quiz. Czy wiesz kto jest na zdjęciu? 8/10 kultowych zespołów to obowiązek! Pytanie 1 z 10 Jaki zespół jest na fotografii? Beastie Boys Level 42 Aerosmith Następne pytanie >

