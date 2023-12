Quiz, w którym pytamy o polskie kino. Znajduje się w nim mnóstwo zabawnych filmów, które przeszły już do kanonu najlepszych polskich komedii. Doceniają je także młode pokolenia, które potrafią zacytować słowa ulubionych bohaterów produkcji. Czy potrafisz odgadnąć, jaka to komedia, mając do dyspozycji jedynie jej kadr? Sprawdź to i rozwiąż poniższy quiz.

„Śmiech to zdrowie”. Quiz o komediach

Współczesna popkultura wciąż próbuje naśladować dobrze znane nam komedie. Powstaje wiele produkcji, które inspirują się dawnymi klasykami. Wciąż jest to jednak dla nich niedościgniony wzór.

Jak mówi znane przysłowie – „śmiech to zdrowie”. Okazuje się, że ma on niezwykle pozytywny wpływ na nasz organizm. Gdy się śmiejemy, odpoczywa i rozluźnia się nie tylko nasze ciało, ale także umysł.

Co więcej, „banan na twarzy” wspomaga pracę ludzkich organów, a także wpływa na poprawę naszej odporności. Odgrywa także nieocenioną rolę w rozładowaniu stresu.

Doskonałą receptą na lepszy nastrój jest zatem oglądanie przezabawnych, polskich komedii. Bardzo dobrze wiedzieli o tym twórcy tych kultowych produkcji. Polacy uwielbiają się śmiać.

Szczególnie zabawnym motywem jest ukazanie wad rodaków w krzywym zwierciadle. Nasze rodzime zaplecze filmowe może poszczycić się wieloma dobrymi komediami. Nie sposób jest wymienić wszystkich z nich. Wybraliśmy jedne z naszych ulubionych.

Quiz. Jak dobrze znasz polskie komedie?

Poniżej znajduje się 12 kadrów z kultowych, komediowych produkcji. Czy odgadniesz co to za filmy? 12 poprawnych odpowiedzi to ekspercki poziom! Powodzenia!

Quiz. Czy znasz kultowe polskie komedie? Jeden kadr musi wystarczyć! Pytanie 1 z 12 Z jakiej komedii pochodzi ten kadr? „Piętro wyżej” „Małżeństwo z rozsądku” „Pieniądze to nie wszystko” Następne pytanie >

