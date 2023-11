Kayah to jedna z najpopularniejszych, polskich piosenkarek. Artystka ma na swoim koncie wiele cudownych piosenek, które trafiły w gust nawet najwybredniejszych słuchaczy. Warto wspomnieć, że trzy spośród jej płyt dotarły na szczyt listy najchętniej kupowanych albumów w Polsce. Czy znasz najpiękniejsze utwory tej diwy? Sprawdź to, rozwiązując poniższy quiz i uzupełniając brakujące słowa.

Quiz. Jak dobrze znasz piosenki Kayah?

Kayah urodziła się 5 listopada 1967 roku w Warszawie. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w kraju.

Artystka pisze także teksty i komponuje. Co więcej, jest także producentką muzyczną, prezenterką radiową, a także osobowością telewizyjną. Warto wspomnieć, że Kayah to również członkini Rady Polskiej Fundacji Muzycznej. Do jej osiągnięć można także przypisać prowadzenie własnej działalności artystycznej — założyła wytwórnię płytową „Kayax”. Ma ona pod swoimi skrzydłami takie gwiazdy jak: Darię Zawiałow, Monikę Brodkę, Mery Spolsky, Julię Wieniawę, HEY, Krzysztofa Zalewskiego, Mroza i wiele innych.

Czy znasz utwory z repertuaru Kayah? Uzupełnij brakujące słowa

Jak dobrze znasz największe przeboje Katarzyny Rooijens? Sprawdź swoją muzyczną wiedzę, rozwiązując nasz muzyczny quiz.

Quiz. Czy znasz największe przeboje Kayah? 9/10 to mus! Pytanie 1 z 10 „A na stole śledzik był / Zobaczył go pan … / I pojął dobrze w mig / Że śledzik lubi pływać” Zbigi Zdzich Zbych Następne pytanie >

