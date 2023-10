Quiz muzyczny! De Mono czy Kombii? Dwa słynne zespoły, których utwory słyszał chyba kiedyś każdy! Pierwszy powstał w latach 80. i od tamtej pory wylansował mnóstwo złotych przebojów. Wokalistą jest Andrzej Krzywy, który gościł niedawno na antenie Radia Złote Przeboje. Wraz z kapelą wylansował takie hity jak „Statki na niebie” czy „Póki na to czas”.

Drugi zespół, o który pytamy w quizie to Kombii, na którego czele stoi Grzegorz Skawiński. Choć grupa zasłynęła w 1976 roku, po latach nastąpił w niej rozłam i z Kombi zrodziło się… Kombii. To właśnie w tym zespole z końcówką „ii”, występuje słynny gitarzysta i wokalista. Po miesiącach prób grupa stworzyła program oparty na słynnych przebojach takich jak „Słodkiego miłego życia” czy „Black and white”.

Quiz. De Mono czy Kombii?

Quiz. De Mono czy Kombii? 8/10 wielkich hitów to pestka! Pytanie 1 z 10 Czyj to utwór? „Każde pokolenie ma własny czas / Każde pokolenie chce zmienić świat” Kombii De Mono Następne pytanie >

