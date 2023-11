Quiz. Doda czy Edyta Górniak? Większość odpada na drugim pytaniu!

Doda i Edyta Górniak to niekwestionowane diwy polskiej sceny muzycznej. Choć prywatnie artystki nie pałają do siebie sympatią, nie można odmówić im niezwykłego talentu. Artystki mają w swoich repertuarach wiele pięknych utworów. Czy znasz ich tytuły? Sprawdź to, rozwiązując nasz quiz!