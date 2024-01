Quiz. Domówki w PRL. Pamiętasz, jak się wtedy imprezowało? 9/12 to sukces!

PRL skończył się już wiele lat temu. Mimo to, wciąż jest spora grupa osób, która z rozrzewnieniem wspomina tamte czasy. Nic dziwnego. Dla wielu był to bowiem okres młodości i wszelakich imprez, spotkań z przyjaciółmi czy najróżniejszych przyjęć. Ten quiz sprawdzi, jak dobrze pamiętasz to, jak wyglądały wówczas domówki.

Imprezowanie w okresie PRL

Czy spotkania towarzyskie wyglądały w PRL inaczej niż dziś? Zapewne, ile ludzi, tyle byłoby odpowiedzi. Na pewno miały swój niepowtarzalny klimat. Nie bez powodu znajdziemy mnóstwo osób, które wspominają je niezwykle ciepło. Na pewno ma na to wpływ odpowiednie towarzystwo. Wtedy nawet najgorsze spotkanie może przerodzić się w coś przyjemnego.

Imprezy w PRL miały wiele punktów wspólnych z tymi, które znamy dziś. Wtedy również słuchano popularnej muzyki. Natomiast na stołach zawsze znalazły się przekąski. Któż nie pamięta słonych paluszków podanych w szklance? Obraz ten dobrze utrwalił popularny “Kogel mogel”. To jednak tylko jedna rzecz, a było ich przecież o wiele, wiele więcej.

Quiz. Czy pamiętasz, jak wyglądały domówki w PRL?

Przekąski, muzyka, coś do picia i doborowe towarzystwo, nic więcej nie potrzeba. Jeśli żyłeś w czasach PRL na pewno pamiętasz, jak się wtedy imprezowało. Spróbuj rozwiązać quiz i poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Powodzenia!

Pytanie 1 z 12 Jaką rybę podawano w roli "zagryzki"? Śledź Łosoś Sandacz Nastepne pytanie

