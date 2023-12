Quiz o serialu „Ranczo”. Oto szczegółowy i precyzyjny test z wiedzy o kultowym polskim serialu. Wójt, pleban i spółka to bohaterowie, którzy przez lata trzymali widzów przed telewizorami. Niezwykły Cezary Żak, Ilona Ostrowska czy Paweł Królikowski zapisali się w pamięci Polaków m.in. dzięki tej zabawnej produkcji. Rozwiąż ekstremalnie trudny quiz i sprawdź, jak dobrze znasz „Ranczo”.

Produkcja była emitowana w TVP1 od 5 marca 2006 do 24 maja 2009, a następnie od 6 marca 2011 do 27 listopada 2016. Opowiadała losy mieszkańców fikcyjnej miejscowości Wilkowyje. To tam gminą rządził wójt, a Kościołem jego brat bliźniak, który zaliczył strukturach niezły awans. W rzeczywistości sceny „Rancza” nagrywane były w miejscowości Jeruzal, ale także w Latowiczu i Sokulach.

Quiz o serialu „Ranczo”

Quiz. Ekstremalnie trudne pytania o "Ranczo". Tylko prawdziwy fan zgarnie maksa! Pytanie 1 z 20 Jak miał na imię Hotdog, zanim przygarnęła go Lucy? Chińczyk Hindus Holender Hiszpan Następne pytanie >

