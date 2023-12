„Harry Potter” i „Władca Pierścieni” to prawdziwe hity kinowe. Przenoszą nas one w niesamowity, fantastyczny świat, pełen magii i baśniowych stworów. Czy lubisz te produkcje? Jak dobrze znasz bohaterów Śródziemia, a także krainy czarodziejów? Sprawdź to i rozwiąż poniższy quiz.

Quiz. „Władca Pierścieni” czy „Harry Potter”?

„Harry Potter” to film z gatunku fantasy, który powstał na motywach powieści słynnej, brytyjskiej pisarki – J.K. Rowling. Dotychczas powstało 8 filmowych adaptacji jej twórczości. Odpowiadała za nie wytwórnia Warner Bros. Pictures i trafiły do kin w latach 2001–2011.

„Władca Pierścieni” to adaptacja trzyczęściowego dzieła J.R.R. Tolkiena o tym samym tytule. Za brawurową reżyserię i scenariusz tych produkcji odpowiada Peter Jackson. Ten drugi powstał we współpracy z jego żoną – Frances Walsh, a także Philippą Boyens. Prawie wszystkie sceny powstały w okresie osiemnastu miesięcy ciągłej produkcji. Kręcono je na plenerach Nowej Zelandii.

Jak dobrze znasz te produkcje fantasy?

Sprawdź, czy jesteś prawdziwym fanem „Harrego Pottera” i „Władcy Pierścieni” i weź udział w magicznej podróży po tych dwóch produkcjach. Czy uda Ci się osiągnąć 100% poprawnych odpowiedzi? Sprawdź, czy jesteś mistrzem!

Quiz. "Harry Potter" czy "Władca Pierścieni"? 50 proc. punktów to sukces! Pytanie 1 z 14 W którym filmie pojawiła się postać Gandalfa? w „Harrym Potterze” we „Władcy Pierścieni” Następne pytanie >

