Na chwilę wybierzmy się w sentymentalną podróż i powróćmy do czasów dzieciństwa. W latach 50. XX wieku na pierwszym programie Telewizji Polskiej nadawane były dobranocki. Codziennie około godziny 19:00 na ekranie pojawiały się zwariowane losy bohaterów żądnych przygód. Co ciekawe, dopiero dwadzieścia lat po emisji cykl bajek nazwano „Wieczorynka”. Jak wiele pamiętasz z tego okresu? Przekonaj się i rozwiąż nasz quiz.

Dobranocki nie tylko dla maluchów!

Dzieci z wielkim utęsknieniem wyczekiwały chwili, kiedy każdego wieczoru siadały przed telewizorami i mogły przenieść się do świata bajek. Najchętniej oglądały takie animacje jak „Bolek i Lolek”, „Miś Uszatek”, a także „Dziwne Przygody Koziołka Matołka”. Co prawda, lista najpopularniejszych dobranocek jest o wiele dłuższa. Jeśli bez wahania jesteś w stanie wymienić kilka sztandarowych pozycji, to znaczy, że ten quiz jest dla Ciebie. Zdobycie maksymalnej liczby punktów będzie niemały wyzwaniem.

Zapytamy między innymi o takie uwielbiane produkcje jak „Pomysłowy Dobromir”, „Różne przygody Gąski Balbinki”, „Maurycy i Hawranek” oraz „Miś Uszatek”.

Przygotowaliśmy quiz sprawdzający wiedzę z zakresu najpopularniejszych polskich dobranocek. Jak dobrze pamiętasz najpopularniejsze dobranocki? Odpowiedz na wszystkie pytania i zdobądź dziesięć punktów. Powodzenia!

Quiz. Jak dobrze pamiętasz kultowe bajki? Dobranocki w PRL-u to była tradycja! Pytanie 1 z 10 Jakimi słowami rozpoczynał się każdy odcinek „Dziwne przygody Koziołka Matołka”? W Pacanowie kozy kują, więc Koziołek, mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa. Więc pożegnał nas serdecznie i znów poszedł, biedaczysko, po szerokim szukać świecie tego, co jest bardzo blisko. Myśli kozioł: coś dla ciebie ta zabawa nie jest zdrowa. Idź ty lepiej koziołeczku szukać swego Pacanowa. Następne pytanie >

