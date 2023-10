Quiz. Jak dobrze znasz “Believe”? Największy fan Cher musi zdobyć 10/10 

Z całą pewnością głos Cher rozpozna każdy miłośnik muzyki. Amerykańska piosenkarka dysponuje charakterystycznym kontraltem. Co ciekawe, artystka trafiła na szczyt listy przebojów dopiero za sprawą albumu “Believe”. Po raz pierwszy płyta ukazała się we Francji 22 października 1998 roku.

W trakcie produkcji wytwórnia nakłoniła Cher, aby najnowszy album kierował się w stronę brzmienia zorientowanego na taniec. W związku z tym piosenki na krążku są całkowitym odejściem od poprzedniego stylu muzycznego piosenkarki, jakim był pop-rock. Teksty oscylują wokół tematyki wolności, indywidualizmu oraz relacji międzyludzkich.

Quiz. Twórczość Cher

Cher to niekwestionowana artystka. Ponadto jest jedyną kobietą, której udało zdobyć się wszystkie najważniejsze nagrody w Hollywoodzie. Jest laureatką między innymi Oscara, trzech Złotych Globów, Emmy, Grammy, a nawet Złotej Palmy.

Jak dobrze znasz piosenki z płyty “Believe”? Przekonaj się i rozwiąż nasz quiz. Odpowiedz na wszystkie dziesięć pytań i zdobądź maksymalną liczbę punktów. Powodzenia!

Quiz. Jak dobrze znasz “Believe”?