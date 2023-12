Britney Spears to gwiazda światowego formatu. Nie bez przyczyny nazywana jest Księżniczką Popu. Już za sprawą debiutanckiego albumu wdarła się na pierwsze miejsca list przebojów. Nawet niewielu największych fanów wie, że piosenkarka została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. I to aż piętnaście razy!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zobacz także: Quiz. Wolisz gotować czy jeść? Szef kuchni zgarnie 10/10!

Quiz. Jak wiele wiesz o Britney Spears?

„Baby One More Time” oraz „Oops!… I Did It Again” zapisały się w historii popkultury jako najlepiej sprzedające się albumy wszech czasów. Co to oznacza? Britney Spears już na początku XXI wieku stała się supergwiazdą!

Celebrytka wylansowała takie przeboje jak „Sometimes„, „I’m Not A Girl, Not Yet A Woman” oraz „Everytime„. Dzięki swojej charyzmatycznej, a jednocześnie nietuzinkowej osobowości brylowała w świecie show biznesu.

Zobacz także: Quiz. Czy wiesz co to za kraj? Trzy słowa muszą wystarczyć! 8/10 to minimum

Jak dobrze pamiętasz kultowe wydarzenia z życia Britney Spears? Prezentujemy quiz, który sprawdzi Twoją wiedzę z zakresu światu gwiazd. Przekonaj się, czy jesteś prawdziwym miłośnikiem muzyki, filmu i… sensacji! Powodzenia!

Quiz. Jak dobrze znasz Britney Spears? Tylko najwięksi fani zgarną 10/10 Pytanie 1 z 10 Britney Spears zaczęła swoją karierę w wieku: 11 lat 15 lat 21 lat Następne pytanie >

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zobacz także: Quiz. Czy znasz największe polskie przeboje? 7/10 to powód do wstydu!