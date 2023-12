Quiz. Jak świętowano Mikołajki w PRL? 9/10 to obowiązek, jeśli żyłeś w tych czasach!

Tradycje związane z Mikołajkami mogą się nieco różnić, w zależności danego regionu, czy też rodzinnych obchodów. Atrakcją tych z czasów PRL-u były ukochane przez dzieci drobne upominki. Pociechy otrzymywały paczki, w których mogły znaleźć słodycze, a także owoce.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Obowiązkowym punktem obchodów tego dnia było także zdjęcie z Mikołajem. Czy pamiętasz tamte dni? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż poniższy quiz.

Zobacz także: Quiz. Zima w PRL-u. Jeśli to pamiętasz, musisz mieć 50 proc. punktów!

Zimy w czasach PRL-u były niezwykle srogie. Niezwykle rzadko zdarzało, by w grudniu zabrakło śniegu. Białe święta były wówczas dla Polaków oczywistością.

Zobacz także: Quiz. „Król lew” czy „Mała syrenka”? Za 7/10 Walt Disney biłby brawo!

Pamiętam, że dostawaliśmy duże paki ze słodyczami z zakładu energetyki, w którym pracował mój tata. Jeździło się po nie do okolicznej miejscowości, a czasami, gdy zima była naprawdę mroźna i śnieżna, a dojazd utrudniony, paki przyjeżdżały do nas. (…) Wieczorem 5 grudnia solidnie czyściło się buty, a nad ranem, gdy jeszcze byłam zaspana, szybko sprawdzałam, co w nich się znajduje. Zazwyczaj były tam orzechy i słodkości – wspomina rozmówczyni serwisu „strefaedukacji”, która wychowywała się w czasach PRL-u w małej miejscowości w woj. kujawsko-pomorskim.