Magik był uznawany za jednego z najlepszych raperów w historii. Zespoły, do których należał — Paktofonika, a także Kaliber 44 — to dziś synonim niedoścignionej klasyki. Jak dobrze znasz ich utwory? Sprawdź to i rozwiąż nasz quiz.

Quiz. Paktofonika czy Kaliber 44?

Magik był niezwykle cenionym raperem, a także producentem muzycznym. Od 1994 roku współtworzył grupę Kaliber 44 i opuścił ją po czterech latach wspólnej działalności. Następnie założył zespół Paktofonika. Działał z nią do 26 grudnia 2000 roku. Jego karierę zakończyła samobójcza śmierć.

Która grupa wykonywała ten kawałek?

Przygotowaliśmy dla was zestawienie 10 utworów w repertuaru Magika. Czy wiecie, które z nich stworzył w trakcie działalności z grupą Kaliber 44, a które wraz z Paktofoniką? Sprawdź swoją muzyczną wiedzę i zostań mistrzem. Bez wątpienia 10/10 to ekspercki poziom!

Quiz. Kaliber 44 czy Paktofonika? Za 9/10 Magik biłby brawo! Pytanie 1 z 10 „Chwile ulotne” to utwór z repertuaru grupy Paktofonika Kaliber 44 Następne pytanie >

Gdzie szukać pomocy?

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, a także czwartek w godz. 17.00–20.00

