Quiz. „Król lew” czy „Mała syrenka”? Za 7/10 Walt Disney biłby brawo!

Walt Disney pozostawił po sobie wyjątkową, filmową spuściznę. Urodzony 5 grudnia 1901 roku filantrop, był jednym z największych twórców przemysłu rozrywkowego w historii, a także reżyserem, scenarzystą oraz aktorem dubbingowym.

Jednymi z najsłynniejszych filmów animowanych wydanych przez jego wytwórnię są „Król lew”, a także „Mała syrenka”. Ile o nich wiesz? Sprawdź to, odpowiadając na 10 dziecinnie prostych pytań. Zapraszamy na quiz!

Jak dobrze znasz filmy animowane Walta Disneya?

„Król Lew” trafił na ekrany kin w 1994 roku i do dziś jest niekwestionowanym liderem najchętniej oglądanych filmów animowanych. Akcja animacji rozgrywa się na pięknej sawannie – w afrykańskim królestwie lwów. Król Mufasa powitał na świecie swojego pierworodnego syna – małego Simbę. Wyrasta na ciekawe świata lwiątko, a także naturalnego następcę tronu.

„Mała Syrenka” to animowany film z 1989 roku. Jest jedną z ulubionych animacji małych dziewczynek. Wiele z nich pragnie zostać syrenkami i poznać księcia. Akcja produkcji rozgrywa się na dnie oceanu, którym włada król Tryton – ojciec głównej bohaterki – Arielki.

Zabrania on córce kontaktowania się ze „światem zewnętrznym” i ludźmi. Uważa on, że są oni bowiem odpowiedzialni za wiele zła. Tymczasem, największe zło czai się tuż pod wodą. Co ciekawe, obie animacje doczekały się filmowych wersji.

Quiz. „Mała syrenka” czy „Król lew”?

Jak dobrze znasz kultowe animacje „Mała syrenka” i „Król lew”? Czy jesteś fanem tych serii? Sprawdź swoją filmową wiedzę i odnajdź w sobie wewnętrzne dziecko. Zapraszamy na bajkowy quiz!

