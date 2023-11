Genesis i Marillion to jedne z najpopularniejszych, brytyjskich grup rockowych. Zespoły te mają w swoim repertuarze wiele niezwykłych przebojów. Jak dobrze pamiętasz ich tytuły? Sprawdź to, rozwiązując nasz quiz!

Quiz. Genesis czy Marillion?

Genesis zawiązał się w 1967 roku. Zespół powstał dzięki połączeniu dwóch muzycznych grup – Garden Wall z Anon. Stąd też wzięła się początkowa nazwa formacji – New Anon. W pierwotnym założycielskim składzie znajdowali się Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford i Anthony Phillips. Dołączył do nich Chris Stewart. Odszedł jednak przed rozpoczęciem prac nad pierwszą płytą. Zastąpił go John Silver. Zespół wydał swój debiutancki album w 1969 roku.

Marillion to grupa, która powstała w 1979 roku. Była jednym z pierwszych nowych zespołów progresywnych po kryzysie, jaki ten gatunek przechodził pod koniec lat 70. Do dziś jest uznawana za jedną z najważniejszych grup neo-progresywnych. Początkowo band występował pod nazwą Electric Gypsy. Co ciekawe, aktualna nazwa zespołu wzięła się od tytułu powieści J.R.R. Tolkiena – „Silmarillion”. Brian Jelliman uznał, że skróci ją o „Sil” (które w jego mniemaniu kojarzyło się ze słowem „silly” – głupi).

Kto śpiewa te piosenki?

Czy wiesz z czyjego repertuaru pochodzą te utwory? Genesis, a może jednak Marillion? Sprawdź swoją znajomość tytułów ich największych hitów. Tylko prawdziwy mistrz osiągnie wynik 10/10 poprawnych odpowiedzi!

Quiz. Marillion czy Genesis? Za 8/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Utwór „Kayleigh” pochodzi z repertuaru Marillion Genesis Następne pytanie >

