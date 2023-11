Quiz. Miley Cyrus czy Selena Gomez? Kto to śpiewa? 9/10 to mus!

23 listopada to dzień urodzin jednej z najpopularniejszych, amerykańskich wokalistek – Miley Cyrus. Dziś piosenkarka świętuje swoje 31 urodziny. Jak dobrze znacie jej piosenki? Przygotowaliśmy dla was wyjątkowy quiz, jednak dla utrudnienia wpletliśmy w niego utwory innej artystki – Seleny Gomez. Czy wiesz, kto to śpiewa?