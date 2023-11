Quiz. „Miś” czy „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”? Musisz mieć 8/10, jeśli pamiętasz PRL

Czasy PRL-u wielu z nas wspomina z sentymentem głównie z powodu znakomitych produkcji filmowych, które w tym czasie powstały. Stanisław Bareja, choć tworzył dość krótko, to na stałe wpisał się w kanony polskiej kinematografii.

Bareja wiecznie żywy

Mimo iż etiuda „Gorejące czapki”, który Stanisław Bareja stworzył w ramach swojej pracy dyplomowej na łódzkiej filmówce, to udało mu się w końcu w 1974 roku uzyskać tytuł magistra dzięki produkcji „Mąż swojej żony”. Twórczość Stanisława Barei to znakomite komedie, które łączą ze sobą elementy kryminału. Jego produkcje znakomicie, choć prześmiewczo, ukazują realia życia w Polsce. Przez poruszane tematy, Bareja mierzył się z cenzurą, co jednak nie powstrzymało go przed tworzeniem kolejnych filmów.

Nakręcony w 1980 roku „Miś”, do którego reżyser napisał scenariusz wspólnie ze Stanisławem Tymem, który także zagrał główną rolę w filmie, to klasyka gatunku. Film jest pierwszą częścią trylogii o Ryszardzie Ochódzkim (w tej roli Stanisław Tym), prezesie Klubu Sportowego „Tęcza”, który z łatwością wykorzystuje systemowe nieprawidłowości na własną korzyść.

„Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” miał swoją premię dwa lata wcześniej niż „Miś”. Na ekrany trafił w 1978 roku. Głównym bohaterem filmu jest Tadeusz Krzakoski (w którego wciela się Krzysztof Kowalewski), dyrektor przedsiębiorstwa „Pol-Pim”. Jego wyjazd do Paryża i niezobowiązująco spędzona noc z piękną Danusią niebawem przysporzą Krzakowskiemu sporo problemów…

Jesteś fanem kultowych komedii „Miś” i „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?”? Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, jak dobrze pamiętasz czasy PRL-u.

