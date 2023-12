Jedni wspominają je z sentymentem, inni cieszą się, że przeminęły. Czasy PRL-u niewątpliwie odcisnęły piętno na późniejszej historii Polski. Czy w czasach komunizmu faktycznie żyło się lepiej? Z jakimi problemami wówczas się mierzyliśmy? Przypomnij sobie i rozwiąż nasz quiz.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

To było zmorą Polaków w PRL-u. Czego najbardziej nie lubiliśmy?

Jednym z najbardziej znienawidzonych w czasach PRL-u zjawisk były wszechobecne kolejki. Kilkadziesiąt lat temu trudno było dostać w sklepach podstawowe produkty. Codziennością była reglamentacja większości podstawowych artykułów, takich jak mięso, mąka, słodycze, tłuszcze czy kawa. Wprowadzenie kartek żywnościowych i talonów na artykuły przemysłowe miało sprawić, że każdy obywatel zaopatrzy się w najpotrzebniejsze mu do życia towary.

Regulowanie i ograniczanie wolnego obrotu towarami nie zdało jednak egzaminu. Kiedy na półkach pojawiały się nowe towary, przed sklepami zaczynały ustawiać się długie kolejki. Wiele osób nabywało produkty tylko po to, by później je zamienić lub odsprzedać. Zdarzały się też przypadki podrabiania kartek i talonów, by zdobyć najbardziej potrzebne artykuły. Produktów szybko zaczynało brakować.

Zobacz także: Quiz. Pamiętasz filmy o miłości z czasów PRL-u? 8/10 to minimum!

Quiz. Najgorsze w PRL! Tego nienawidzili Polacy

Co było zmorą Polaków żyjących w czasach PRL-u? Jak dobrze pamiętasz ten okres? Sprawdź swoją wiedzę w poniższym quizie. Udziel poprawnych odpowiedzi na piętnaście pytań i zdobądź maksymalną liczbę punktów. Powodzenia!

Zobacz także: Quiz. Czy pamiętasz „Daleko od szosy”? 7/10 to obowiązek

Quiz. Najgorsze w PRL! Tego nienawidzili Polacy. Zgadniesz chociaż połowę? Pytanie 1 z 15 To auto z czasów PRL-u uchodzi za najgorszy samochód w historii polskiej motoryzacji. Jak się nazywa? Fiat 126p Tarpan Syrena Następne pytanie >

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!