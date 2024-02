Quiz. Najpiękniejsze kobiety PRL-u. Uwaga, 12/12 zdobędzie tylko mistrz!

Te damy polskiej piosenki i szklanego ekranu na zawsze pozostaną w pamięci milionów Polaków. Ich niezwykła uroda po dziś dzień zachwyca amatorów kobiecych wdzięków. Ciężko przejść obok nich obojętnie, a zwłaszcza — oprzeć się naturalnemu czarowi. Czy pamiętasz najpiękniejsze aktorki i wokalistki z czasów PRL-u? Przekonaj się i rozwiąż poniższy quiz.

Quiz. Piękności z czasów PRL-u. Jak nazywają się te artystki?

Piękno niejedno ma imię. Wydaje się także, że nie ma ono określonej definicji ani kryteriów. Wraz z upływem lat, wciąż zmieniają się kanony damskiej urody. To, co zachwycało nas dekady temu, teraz może wydawać się przeciętne. Jednak w przypadku tych kobiet, czas się zatrzymał. Wciąż patrzymy z zachwytem na ich piękne twarze, a także podziwiamy wrodzone talenty do gry i śpiewu.

Czy wiesz, jak nazywają się te piękne kobiety? Zachwycające ślicznotki z PRL-u

Jaki jest dzisiejszy trend urodowy? Te kobiety wciąż idealnie się w niego wpisują. Mowa tu o najpiękniejszych polskich artystkach z czasów PRL-u. Połącz piękną twarz z nazwiskiem. 12/12 to mistrzowski poziom!

Pytanie 1 z 12 Ta piękność znana z roli Królowej Lalek w "Akademii pana Kleksa" to Irena Karel Barbara Baranowska Elżbieta Czyżewska Nastepne pytanie

