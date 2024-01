Quiz. Najważniejsze postaci PRL. Poznajesz je? 9/12 to obowiązek!

Wiele osób wspomina PRL z nostalgią. Kojarzą ten okres z czasami dzieciństwa i młodości. Z kolei inni wypowiadają się o nim wyłącznie negatywnie. Niezależnie od opinii, jest to bardzo ważna część polskiej historii. Natomiast kształtowało ją wiele ważnych osób. Ten quiz sprawdzi, jak dobrze je znasz.

Istotne postaci z okresu PRL

Największy wpływ na życie obywateli mieli oczywiście politycy. Wielu z nich pamiętamy do dziś. Jednak nie tylko oni należą do najważniejszych postaci PRL-u. Do takiego grona z całą pewnością możemy zaliczyć wszelkiej maści piosenkarki, aktorów czy sportowczynie. Osoby te osiągały wielkie sukcesy i zapisały się w historii na zawsze.

W dobie internetu z łatwością możemy zapoznać się chociażby z ich twórczością. Ta potrafi zachwycać nawet współcześnie. Bez problemu możemy też dowiedzieć się więcej o polityce czy społeczeństwie tamtych czasów. Warto to robić, by jak najbardziej poszerzać swoją wiedzę.

Quiz. Rozpoznajesz te ważne postaci z PRL?

Czy będziesz w stanie wskazać poprawnie, kto znajduje się na fotografii? Jeśli żyłeś w PRL, raczej nie powinieneś mieć z tym problemu. Spróbuj rozwiązać quiz i zdobyć jak najlepszy wynik. Powodzenia!

