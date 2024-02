Quiz. Największe przeboje lat 70. Pamiętasz kto je śpiewał?

Każda dekada ma swój własny klimat. Wiąże się z nim także muzyka, która w danym momencie robiła furorę. Lata 70. nie są pod tym względem wyjątkiem. Są jednak zdecydowanie wyjątkowe. Polscy artyści stworzyli wtedy ogromną liczbę fantastycznych piosenek. Ich przebojów słuchali niemal wszyscy. Spróbuj rozwiązać quiz, a przekonasz się, jak dobrze je pamiętasz.

Lata 70. to wyjątkowy okres dla rodzimej muzyki

Muzyka towarzyszy nam od zawsze. Na przestrzeni dekad ewoluuje. Natomiast twórcy dostosowują się do gustu odbiorców. Niejednokrotnie też go kreują. W latach 70. wielu polskich artystów wchodziło na scenę. Inni z kolei byli już z nią dobrze obeznani. Stworzyli jednak mnóstwo fantastycznych przebojów, przy których nogi same rwały się do tańca.

Któż nie pamięta takich szlagierów jak „Małgośka” czy „Tyle słońca w całym mieście”? Były to prawdziwe hity, do których bawiły się tysiące, jeśli nie miliony Polaków. Piosenki z lat 70. wciąż potrafią zachwycić swoim brzmieniem. Dla niejednej osoby są wyjątkowe pod każdym względem. Wiąże się bowiem z nimi silna nostalgia. Nie zmienia to jednak faktu, że utwory z tamtego okresu nadal goszczą w rozgłośniach czy na klimatycznych imprezach.

Quiz. Kto śpiewał te przeboje z lat 70.?

Jeśli żyłeś w latach 70., na pewno poznasz te piosenki. Czy pamiętasz jednak, kto je wykonywał? Spróbuj rozwiązać quiz i sprawdź, jak dobrą masz pamięć. Podaliśmy fragmenty utworów, a Twoim zadaniem jest poprawne wskazanie, kto je śpiewał. Powodzenia!

Pytanie 1 z 12 Kto śpiewał: "Małgośka – mówią mi / On niewart jednej łzy / On nie jest wart jednej łzy"? Maryla Rodowicz Krystyna Prońko Izabela Trojanowska Nastepne pytanie

